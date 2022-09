Larry Tanenbaum, le patron des Raptors, réélu à la présidence du conseil des propriétaires

Le « Board of Governors », soit le conseil des propriétaires, réunit ceux qui possèdent les 30 franchises NBA (ou leurs représentants) afin de discuter et valider les directions fixées par Adam Silver et son équipe.

Ce groupe a un président, choisi parmi les propriétaires, et c’est Larry Tanenbaum qui occupait ce poste depuis 2017. Le patron des Toronto Raptors, mais aussi des Maple Leafs (NHL) va d’ailleurs continuer de l’occuper pour les cinq prochaines années puisqu’il vient d’être réélu, à l’unanimité par les autres propriétaires.

« Je suis ravi que Larry continue de servir notre ligue en tant que président de notre conseil » a d’ailleurs réagi le « commissioner » dans un communiqué. « Son leadership, ses conseils et son soutien sont très appréciés, par moi mais également par mes collègues, ainsi que par les autres propriétaires membres du conseil. »

Âgé de 76 ans, Larry Tanenbaum a fait fortune dans la construction au Canada et, en grand amateur de sports, il fut la principale force derrière la création des Toronto Raptors en 1995.

« Je suis honoré de continuer en tant que président du conseil des propriétaires pour jouer un rôle dans la gestion de cette grande ligue » a-t-il déclaré. « Je suis reconnaissant envers les autres propriétaires pour leur soutien et je suis impatient de continuer à travailler avec eux, ainsi qu’avec le commissionner Adam Silver et les dirigeants de la NBA, afin de continuer à faire grandir l’impact de la NBA sur le basket et dans nos communautés. »

Larry Tanenbaum sera donc aux avant-postes pour les négociations avec le syndicat des joueurs en vue du prochain accord collectif, qui court jusqu’en 2024, mais que les deux camps peuvent casser dès décembre prochain.