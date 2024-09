Andre Drummond fier que Joel Embiid lui demande de revenir

Parmi les nombreuses recrues des Sixers, il y a un revenant, et il s’agit d’Andre Drummond. Doublure de Nikola Vucevic depuis deux ans aux Bulls, l’ancien pivot All-Star revient à Philadelphie où il avait effectué un court passage lors de la saison 2021/22 avec 6.1 points, 8.8 rebonds, 2.0 passes et 1.1 interception de moyenne.

Trois ans plus tard, le revoilà, et c’est Joel Embiid « himself » qui l’a recruté. « Je joue tous les jours contre le meilleur pivot de la ligue, donc non seulement il tire le meilleur de moi, mais inversement, je tire le meilleur de lui parce qu’il me défie », explique Andre Drummond. « Il sait que je ne reculerai jamais devant lui, et c’est comme ça depuis que je suis à Detroit. »

Épauler Joel Embiid ne se refuse pas

En clair, pour donner le meilleur de lui-même en match, Joel Embiid a besoin d’être bousculé à l’entraînement. « Je pense que c’est la raison pour laquelle il me respecte, parce que peu importe son niveau, il peut avoir le dessus sur moi, mais je vais continuer à me battre. Je vais le pousser à devenir encore plus fort. Je vais le pousser à être le meilleur joueur possible, à montrer au monde entier pourquoi il est le meilleur pivot. »

À Philly, Andre Drummond sait aussi qu’il va jouer les mentors avec le rookie Adem Bona, mais il est surtout là pour aider Joel Embiid à donner le meilleur de lui-même.

« C’est un joueur dominateur, mais c’est aussi un travailleur acharné qui veut vraiment devenir un grand joueur », conclut-il. « Vous ne pouvez pas vous empêcher de soutenir un gars qui essaie de faire beaucoup pour une ville ou pour une équipe. Je suis heureux d’être ici pour lui enlever de la pression et gagner beaucoup de matches ».