Angel Reese justifie son choix de se faire opérer

Touchée au poignet face aux Los Angeles Sparks vendredi, Angel Reese, l’autre phénomène rookie de la WNBA cette saison avec Caitlin Clark, va se faire opérer ce mardi. Une intervention synonyme de fin de saison pour la joueuse, alors que son équipe du Chicago Sky bataille encore pour arracher la 8e et dernière place qualificative pour les playoffs.

L’intérieure de 22 ans a expliqué son choix lundi, assurant qu’elle aurait pu éviter de passer sur le billard et laisser cette fissure se résorber naturellement. Mais le risque de fragilisation et les séquelles potentielles était semble-t-il trop élevées.

« Je suis retombée sur ma main après un « and-one », et c’est ce qui a causé une petite fissure dans l’os », a-t-elle déclaré sur son compte TikTok. « Les médecins m’ont dit que je pouvais : soit ne pas me faire opérer ; soit me faire opérer. En prenant le risque de ne pas me faire opérer, je pouvais littéralement avoir de l’arthrite à 22 ans. Ce n’était pas une option. L’os pouvait se fissurer et se briser complètement. Pour l’instant, c’est de l’épaisseur d’un cheveu… Ils vont mettre une petite vis (…). Sur le long terme, j’aurais littéralement pu ne plus jouer parce que c’est un endroit où il est très difficile de guérir car la circulation sanguine est faible, voire nulle ».

Un moral d’acier avant d’attaquer la rééducation

Après l’intervention chirurgicale débutera une période jamais joyeuse de rééducation. Pour commencer, Angel Reese va devoir porter un plâtre pendant quatre semaines, avant de passer à l’attelle durant deux semaines. L’intérieure se prépare déjà à traverser cette période toujours un peu frustrante.

« Pendant cette période, je vais faire de la musculation, je vais courir, je vais me préparer, je vais shooter avec ma main gauche, je vais dribbler et je vais faire des choses avec ma main gauche, je vais travailler sur ma nutrition », a-t-elle ajouté. « Je serai toujours mannequin, je ferai du podcasting, je serai toujours la même… et je soutiendrai mes coéquipières, même de loin. Enfin, pas de loin, mais sur le banc… Je pense toujours que nous allons faire les playoffs ».

Il reste cinq matchs au Chicago Sky pour sécuriser son spot, dont un face aux Mystics de Washington ce mercredi, puis face à l’Atlanta Dream mardi prochain, les deux autres équipes encore en lice pour essayer d’arracher cette 8e place.