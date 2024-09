Kenny Atkinson voulait Vincent Collet dans son staff aux Cavaliers

Assistant de Vincent Collet en Equipe de France, Kenny Atkinson avait pensé à… Vincent Collet pour l’assister dans son staff à Cleveland. C’est ce qu’a révélé le nouveau « Conseiller Spécial auprès de la Direction Technique Nationale ». « Kenny aurait souhaité m’intégrer dans son staff mais il ne peut pas, c’est le GM qui décide et qui a pris d’autres orientations » a-t-il expliqué, précisant que son nouveau contrat prévoit des clauses en cas d’offre comme assistant en NBA ou de coach en Euroleague.

Hasard ou coïncidence, il connait déjà un peu les Cavaliers puisqu’il avait été assistant en Summer League en 2007, lorsqu’il avait accompagné Yannick Bokolo à la ligue d’été de Las Vegas.

« La NBA, c’est quelque chose que je n’ai jamais découvert, c’est de la curiosité, j’y suis allé en partageant avec mes joueurs » poursuit-il à propos de son expérience aux Etats-Unis. « C’est plus dans ce sens là. Comme pour l’Euroleague, c’est très compliqué (d’y entrer). »

Une chose est sûre, malgré ce nouveau poste, l’ancien entraîneur des Bleus estime « être encore un coach dans sa tête » même s’il reste prudent sur un éventuel avenir en NBA. « À terme, head coach ? Tu ne peux pas dire ça en arrivant, si j’y vais, c’est à fond pour réussir et après, on ne sait pas où ça nous mène. Et j’ai aussi conscience que mon âge peut être un frein, même si en NBA, on coache assez vieux. »