« Above The Noise », le premier livre de DeMar DeRozan

Le 10 septembre sera un grand jour dans la carrière de DeMar DeRozan, et pour une fois, ce n’est pas pour un exploit accompli sur un terrain de basket. « Above The Noise, My Story of Chasing Calm », tel est le nom du premier ouvrage du nouveau joueur des Kings, entre mémoire et autobiographie. Ce livre préfacé par Gregg Popovich a fait partie de la thérapie de l’arrière/ailier pour relever les défis liés à sa santé mentale, un thème dont il est devenu le porte-parole en NBA depuis 2018, au moment du All-Star Game.

C’est forcément un sujet qui accompagnera le livre du début à la fin, ponctué par toutes les grandes aventures vécues par DeMar DeRozan au cours de sa vie, de son enfance dans la pauvreté dans le quartier de Compton à Los Angeles, de la perte d’amis proches à cause de la guerre des gangs, à ses succès et péripéties en NBA depuis 2009.

Trouver la force dans la vulnérabilité

« J’essaie simplement de toucher tous ceux qui se sentent seuls, plus que tout », a-t-il déclaré pour expliquer la raison pour laquelle il a pris la plume. « Tous ceux qui ont l’impression d’être seuls, et qui pensent que les luttes qu’ils mènent sont trop grandes. Montrer qu’il est possible de s’en sortir, et aussi les encourager à se montrer vulnérables et à trouver de la force dans cette vulnérabilité, et montrer que c’est un voyage permanent ».

C’est d’ailleurs au cœur de la tourmente, entre la naissance de sa fille et son départ du Canada pour le Texas, que DeMar DeRozan a finalement évoqué publiquement ses problèmes de dépression. Aujourd’hui, nombreux sont les joueurs qui prennent la parole sur ce sujet, et c’est sans doute là une de ses plus belles victoires.

« Il est devenu normal d’entendre des gars parler de leurs difficultés et des choses auxquelles ils ont dû faire face. Qu’il s’agisse d’un échange, d’attentes élevées qui n’ont pas été satisfaites, d’une situation familiale qu’ils traversaient pendant qu’ils jouaient, de ce qui s’est passé quand l’argent est arrivé, on commence à voir de plus en plus d’histoires de ce genre », a-t-il également rappelé.

Pour ceux qui sont intéressés, le livre est à commander ici.