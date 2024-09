La AE 1 aux couleurs des Bulldogs de Georgia

On reprend des nouvelles de la AE 1, première chaussure signature d’Anthony Edwards, parmi les modèles qui ont fait l’actualité de la deuxième partie de saison, accompagné par le magnifique parcours des Wolves, achevé aux portes des finales NBA.

Le timing a été parfait pour adidas, qui a ensuite vu son protégé participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Team USA pour décrocher la médaille d’or, un an après une première expérience internationale, lors de la Coupe du Monde. En attendant la reprise, la marque aux trois bandes continue de mettre la première chaussure signature d’ « Ant-Man » en avant avec ce coloris « Georgia ».

Le modèle reprend les couleurs de la face des Bulldogs de Georgia, où l’arrière a passé un an de 2019 à 2020, avec une base rouge, une partie supérieure noire et des finitions en blanc, pour faire ressortir les logos du joueur et d’adidas, respectivement sur la languette et au niveau du talon. Anthony Edwards est également attaché à cet été où il est né et où il a grandi.

La AE 1 « Georgia » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros.