Après un départ poussif (seulement quatre points en quatre minutes), le coup d’accélérateur. Au cours de la deuxième confrontation entre les deux équipes, la « G-League United » s’est largement imposée face au KK Mega Basket (99-66) sur la base d’une solide première période.

À l’issue du premier quart-temps de 10 minutes, cette équipe composée de joueurs de la ligue de développement comptait déjà 16 points d’avance (28-12). Un écart confirmé dans les minutes suivantes pour rentrer au vestiaire avec une avance très confortable (58-31).

Le miracle serbe n’a pas eu lieu en seconde période, malgré les belles sorties de Filip Jovic et Andrija Jelavic (16 points chacun). Comme lors du premier match, les visiteurs ont offert beaucoup trop d’opportunités à leurs adversaires : 26 ballons perdus (20 interceptions en face), dont 8 pour le seul Kosta Kondic !

Seul joueur en double-double, le champion NBA 2022 avec les Warriors Juan Toscano-Anderson a terminé avec 11 points et 10 rebonds en face. Mais Brodric Thomas a encore été le plus actif au « scoring » avec ses 18 unités, tandis que Robert Baker, Isaiah Wong (14 points chacun) et Charlie Brown Jr. (12) ont également passé la barre des 10 unités.

Pour mémoire, ces deux matchs faisaient office de préparation pour l’équipe G-League. D’ici quelques jours, les représentants de la ligue de développement se rendront à Singapour pour une nouvelle édition de la FIBA Intercontinental Cup.