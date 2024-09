Les Warriors vont aussi tester Troy Brown Jr.

Les Warriors font partie des franchises qui ont encore des places dans leur effectif. Golden State ne compte ainsi que 13 contrats garantis et peut donc recruter deux joueurs d’ici le début de la campagne.

Et ils sont logiquement plusieurs à être intéressés par ces places aux côtés de Stephen Curry. On sait ainsi que Davis Bertans va rencontrer la franchise de la Baie, afin de pouvoir intégrer le « training camp » à San Francisco, et espérer y faire suffisamment bonne impression pour convaincre les dirigeants de le conserver.

ESPN ajoute que Troy Brown Jr. va aussi être testé en amont du début du camp d’entraînement des Warriors.

L’arrière/ailier (25 ans, 2m01) est en effet sans club, alors qu’il a pourtant été choisi en 15e position par les Wizards en 2018. Et il a longtemps été titulaire chez les Lakers de LeBron James et Anthony Davis, en 2022/23, dans une équipe qui avait tout de même atteint la finale de conférence.

Mais son côté « couteau-suisse » ne lui a jamais permis de s’imposer à long terme dans un club, alors qu’il a déjà connu cinq franchises (Washington, Chicago, LA Lakers, Minnesota et Detroit) en six ans dans la Grande Ligue.

Troy Brown, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 WAS 52 14 41.5 31.9 68.1 0.7 2.1 2.8 1.5 1.1 0.4 0.6 0.1 4.8 2019-20 WAS 69 26 43.9 34.1 78.4 1.1 4.5 5.6 2.6 1.9 1.2 1.1 0.1 10.4 2020-21 * All Teams 34 15 43.1 31.4 71.4 0.6 2.5 3.1 0.9 1.4 0.3 0.6 0.2 4.7 2020-21 * WAS 21 14 37.1 30.4 66.7 0.5 2.4 2.9 0.9 1.4 0.1 0.8 0.2 4.3 2020-21 * CHI 13 18 52.7 33.3 83.3 0.7 2.7 3.4 0.8 1.5 0.5 0.4 0.2 5.5 2021-22 CHI 66 16 41.9 35.3 76.9 0.6 2.5 3.1 1.0 0.9 0.6 0.4 0.1 4.3 2022-23 LAL 76 25 43.0 38.1 87.2 0.8 3.2 4.1 1.3 1.6 0.8 0.6 0.2 7.1 2023-24 * All Teams 59 14 37.2 33.3 86.5 0.4 2.0 2.4 1.0 0.7 0.4 0.5 0.1 4.2 2023-24 * MIN 37 11 44.1 36.9 86.4 0.4 1.6 2.0 1.0 0.7 0.2 0.5 0.1 4.2 2023-24 * DET 22 19 29.6 28.1 86.7 0.5 2.8 3.3 1.1 0.7 0.7 0.6 0.1 4.2 Total 356 19 42.3 35.1 78.3 0.7 2.9 3.6 1.4 1.3 0.7 0.7 0.1 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.