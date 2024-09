Certains imaginent déjà que cette photo sera réutilisée en 2050, pour parler de l’ère NBA actuelle. Le cliché a tous les ingrédients pour passer à la postérité. Stephen Curry, Kevin Durant et LeBron James. Le trio magique de Team USA aux Jeux olympiques de Paris, au cœur de la finale face à la France.

Trois monuments du basket en mission dans le même cadre. Trois postures, trois regards qui ne se croisent pas. « Ils ont tous les trois un pied levé (ndlr : un talon précisément), ils sont tous en entier (de la tête aux pieds) », complète l’auteur du cliché en question, Malik Djoulait, joint par BasketUSA. « C’est la photo que j’imaginais. Mieux que j’imaginais », se reprend-t-il.

Difficile de naviguer plus loin dans cet imaginaire photographique en tenant compte d’un élément de contexte central : notre homme n’avait jamais manipulé un appareil photo avant ces Jeux olympiques !

« Et si c’est nul dites-le que j’arrête de suite »

Un an plus tôt, le Parisien, qui baigne dans l’univers basket depuis toujours, et travaille par ailleurs dans les réseaux sociaux (notamment en charge de la communication de Quai 54), s’était offert des places, situées à proximité du terrain, pour assister aux phases finales des Jeux, dont la grande finale.

À l’approche des hostilités, le trentenaire (34 ans), également enseignant à la Sorbonne et dans plusieurs universités en France, se dit qu’il pourrait immortaliser le moment autrement qu’avec son smartphone. « Autant essayer d’en garder quelques souvenirs, me mettre un peu à la photo. » Sur Twitter, il prévient son millier d’abonnés de sa démarche : « Et si c’est nul dites-le que j’arrête de suite (sic). »

J’ai commencé la photo hier, à l’occasion de ces JO.

Petit thread de mes clichés pour vérifier la progression dans 1 an, si vous avez des conseils entre temps, n’hésitez pas. Et si c’est nul dites-le que j’arrête de suite. pic.twitter.com/iJyWGJi3IX — Malik D. (@MalikDjoulait) August 9, 2024

La veille du quart de finale, il emprunte un Sony Alpha 7 III auprès d’un ami photographe. Un « vieux truc qui traînait chez lui, du matériel de ‘back-up’. » Suffisant pour faire de la photo de qualité et avoir accès aux tribunes sans encombre. La formation à l’appareil ? Express. « Il m’a montré rapidement le principe des ISO… »

Pas plus de 15 photos réussies sur 1 000

Pas simple. Faire de la photo d’un sujet statique est une chose, en faire de tels phénomènes sur un parquet, une toute autre. Résultat : lors du quart de finale auquel il assiste, Malik rate la majorité de ses prises de vues. Surexposées, floues… « Je prenais plus de 1 000 photos par match. Avec sur les 1 000, pas plus de 15 à sauver. »

Mais notre photographe apprend vite, autour des parquets, mais également autour des pistes d’athlétisme où il shoote aussi. Il lui arrive même de contacter son « pote » sur Whatsapp en plein match pour des détails techniques !

Arrive la finale entre la France et les États-Unis. Ce jour-là, il se pose en tribunes, à proximité des familles des joueurs américains installées derrière la ligne de fond dans l’un des corners, avec un objectif en tête : prendre les trois « fantastiques », LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant, ensemble.

Alors, l’amateur les suit à la trace, le zoom au maximum, lors des lancers-francs, les temps-morts ou même en défense. Il ne se souvient plus de moment précis où il parvient à ses fins, mais pense qu’il s’agissait de la seconde période.

Les « Avengers » en action

La photo est prise, mais Malik ne se rend pas encore compte de sa qualité. L’écran de prévisualisation est parfois trompeur. Et puis le match n’est pas terminé. « Quand Curry prend feu, je pose l’appareil », confie celui qui ne s’est évidemment pas privé de prendre du plaisir en suivant le jeu en parallèle à ses clichés.

Le lendemain de la finale, il réalise qu’il détient une pépite. « Pour moi, ce sont les Avengers. Je ne pourrais pas donner meilleur titre que ça. La manière dont ils sont positionnés, cela fait penser à l’affiche du film », formule le photographe qui poste ainsi l’image sur ses réseaux.

Ses proches et les initiés s’en emparent, jusqu’à remonter aux comptes de la FIBA, de Sports Center et ESPN (qui lui demande l’autorisation de la reprendre, « J’ai dit : ‘Avec plaisir, bien sûr, ça ne me dérange pas »)…

Puis, alors que ce fan de Kobe Bryant est en pleine partie de padel, on lui apprend que son cliché a été repris par LeBron James. Pour sa photo de profil Instagram (à l’heure de ces lignes, c’était encore le cas) !

Un magasin l’équipe désormais

« C’était cool, c’était cool, ça fait plaisir. Cela fait 20 ans que je consomme de la photo, mais je suis vraiment débutant dans la prise de photo. C’est cool de montrer que même à un niveau amateur, on peut faire des choses de bon niveau », livre-t-il.

Pas d’excès d’enthousiasme chez notre homme. « Humble ? Je ne sais pas. C’est juste une photo. J’ai la tête froide. J’ai toujours été détaché par rapport à tout ça. Même des marques m’ont contacté pour bosser… J’ai accepté des trucs, refusé d’autres. »

Plonger à fond dans le monde de la photo n’est donc pas d’actualité pour le moment. Même si depuis, le magasin spécialisé « Objectif Bastille » lui prête du matériel pour qu’il continue à « progresser ». Malik va bientôt se rendre à la Coupe intercontinentale FIBA à Singapour et prendra des photos pour lui. Mieux équipé donc, et surtout plus expérimenté.

Photos : Malik Djoulait