Kevon Looney a tellement appris de Chris Paul

Année après année, Kevon Looney s’impose comme un cadre des Warriors, et au sortir d’une saison aussi moyenne sur le plan collectif qu’individuel, le pivot souhaite faire évoluer son jeu. À 28 ans, le triple champion NBA va s’écarter du cercle, et ne plus se contenter de miettes au rebond offensif ou sur passes lobées.

« Je vais shooter beaucoup plus » prévient-il. « J’aborde cette saison un peu différemment, j’élargis mon jeu et j’essaie de progresser un peu. C’est quelque chose sur lequel je travaille depuis des années, mais maintenant il est temps pour moi de tirer à 3-points, de tirer davantage à mi-distance. Steve voulait que je m’améliore dans ce domaine, et je peux affirmer que je shoote beaucoup et que je me sens bien dans mon jeu. Il y aura beaucoup de surprises la saison prochaine ».

Parler davantage pour s’imposer comme leader

Même s’il a vu ses stats chuter, l’intéressé considère qu’il a progressé la saison passée, et plus précisément dans le leadership. « Je suis devenu un bien meilleur leader » confirme-t-il. « Je parle davantage, et je vois mieux le jeu. C’est le domaine dans lequel j’ai l’impression de m’être beaucoup amélioré. Mes deux premières années dans la ligue, je ne parlais pas beaucoup, mais au fur et à mesure que je deviens un vétéran, les jeunes commencent à s’appuyer davantage sur moi, je parle plus et mes coéquipiers peuvent compter davantage sur moi. »

Pour prendre de l’assurance dans ce rôle, il peut compter sur Stephen Curry depuis plusieurs saisons, mais il retient aussi l’apport de Chris Paul la saison passée.

« Il m’a beaucoup surpris », avoue Kevon Looney. « Après avoir été en compétition avec lui pendant des années, je le respectais déjà en tant que joueur et basketteur, mais il a toujours été notre rival – quelle que soit l’équipe dans laquelle il se trouvait, c’était toujours Chris Paul ! Il était donc très détesté dans notre vestiaire depuis longtemps. Mais le fait de l’avoir à nos côtés, de se battre pour gagner et d’aller au front avec lui m’a permis de le respecter davantage ».

S’inspirer de la passion de Chris Paul

Et que retient-il en particulier ? « C’est déjà un Hall Of Famer et le fait d’apprendre de lui et de voir son éthique de travail au quotidien. On voit à quel point il aime le basket, à quel point il se soucie du développement du jeu et de la façon dont le jeu continue à se développer, c’est tout simplement incroyable. J’ai beaucoup appris de lui. J’ai appris à être plus professionnel, à prendre soin de moi… Il sera dans sa 20e année l’année prochaine alors qu’il est meneur de jeu et qu’il est toujours compétitif au plus haut niveau comme titulaire… En tant que joueur qui entre dans sa 10e année, je veux être capable de jouer longtemps comme lui, et je dois donc être capable de voir comment il prend soin de son corps et comment il regarde le jeu et aime le jeu. Sa manière d’aborder les choses a vraiment changé la mienne aussi. »