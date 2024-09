G-League | Les Long Island Nets s’exportent… à Montréal

La sortie du calendrier des Long Island Nets pour la saison à venir comporte une petite originalité. Domiciliée au Nassau Coliseum, la formation affiliée à la franchise de Brooklyn va ainsi s’exporter à 600 kilomètres au nord de la « Big Apple », du côté de Montréal, à Laval plus précisément.

Six rencontres au total vont être organisées dans la salle de Place Bell, habituellement réservée au hockey et disposant d’une capacité d’accueil de 10 000 places. Les Long Island Nets rencontreront les Raptors 905 les 24 et 26 janvier, puis les Greensboro Swarm le 5 février, les Delaware Blue Coats le 8, avant de terminer par une nouvelle double confrontation face au Memphis Hustle, les 13 et 14 mars.

Le public canadien aura peut-être l’occasion de voir à l’œuvre le jeune joueur chinois Yongxi Cui, pressenti pour s’engager avec les Nets via un « two-way contract ».

Ces escapades canadiennes seront l’occasion pour la marque « Nets » de tester et d’accentuer sa cote de popularité. Nul doute que l’expérience sera également suivie de près par les autres franchises et par la NBA, puisque Montréal est régulièrement cité comme un marché susceptible d’accueillir un jour une franchise NBA.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.