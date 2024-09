Jordan Goodwin s’invite au camp des Lakers

Y aura-t-il du mouvement chez les Lakers d’ici le début de saison ? Peut-être puisque TNT annonce que les dirigeants ont invité Jordan Goodwin à leur camp d’entraînement. Les Lakers ont déjà 15 joueurs sous contrat garanti, et Jordan Goodwin devra crever l’écran pour obliger la direction à se séparer d’un élément, et ainsi lui laisser une place.

Cela peut sembler peu plausible mais l’intéressé a montré des choses intéressantes après son arrivée aux Grizzlies en fin de saison via deux contrats de 10 jours. Certes dans une équipe décimée, il avait tourné à 10 points, 8 rebonds et 4.5 passes de moyenne en 17 matches ! On se souvient d’ailleurs que face aux Lakers, il avait cumulé 23 points et 17 rebonds.

Avant cela, on l’avait vu aux Wizards et une demi-saison aux Suns. Considéré comme le « petit frère de Bradley Beal« , il avait tenté de gagner sa place dans la rotation dans une équipe privée de meneur de jeu.

EFFECTIF LAKERS 2024/25

Meneurs : D’Angelo Russell, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino

Arrières/ailiers : LeBron James, Austin Reaves, Max Christie, Dalton Knecht, Cam Reddish, Maxwell Lewis, Bronny James

Intérieurs : Anthony Davis, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt, Christian Wood, Jaxson Hayes

Jordan Goodwin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 WAS 2 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2022-23 WAS 62 18 44.8 32.2 76.8 0.9 2.4 3.3 2.7 1.5 0.9 0.9 0.4 6.6 2023-24 * All Teams 57 19 36.9 29.8 74.6 1.5 2.9 4.4 2.7 1.3 0.8 1.0 0.3 6.5 2023-24 * PHX 40 14 38.9 28.8 86.2 1.0 1.9 2.9 2.0 1.1 0.6 0.7 0.2 5.0 2023-24 * MEM 17 29 34.9 31.1 63.3 2.8 5.2 8.0 4.5 1.9 1.5 1.6 0.5 10.0 Total 121 18 40.5 30.8 75.8 1.2 2.6 3.8 2.7 1.4 0.9 0.9 0.4 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.