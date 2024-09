L’Euroleague cherche de nouveaux investisseurs

Depuis la saison 2016/17 et le changement de format de la compétition, qui ressemble à une ligue (presque) fermée, IMG a pris les commandes de l’Euroleague pour dix ans et 630 millions d’euros. Cet accord, scellé en novembre 2015, prendra fin à l’issue de la saison 2025/26 et avant cela de nouveaux investisseurs pourraient arriver.

En effet, au début de l’été, Reuters nous informait que le groupe qui possède la compétition, Euroleague Commercial Assets (ECA), avait sondé l’intérêt d’investisseurs pour prendre des parts. L’Euroleague avait ainsi reçu l’intérêt de plusieurs entreprises : EQT, BC Partners ou encore General Atlantic.

Quelques semaines après, EuroHoops précise que des présentations ont été effectuées avec BC Partners et General Atlantic, pour acquérir entre 30 et 40% d’ECA. Comme l’entreprise pèse autour d’un milliard d’euros, on parle alors d’investissements à hauteur de 300 ou 400 millions d’euros.

On n’est qu’au début des discussions et aucune décision ne pourra être validée sans l’accord des 13 clubs qui composent cette ligue : le Real Madrid, Barcelone, Baskonia, le Panathinaikos, l’Olympiacos, Fenerbahce, Anadolu Efes, Milan, le Maccabi Tel Aviv, l’ASVEL, le Bayern Munich, le Zalgiris Kaunas et le CSKA Moscou.

Néanmoins, cette information est intéressante car on sait que Dubaï devrait effectuer son entrée en Euroleague et que la NBA cherche à investir en Europe, via une ligue indépendante qui pourrait ressembler à la version européenne de la BAL (Basketball Africa League). Même si ce sera peut-être en parallèle de l’Euroleague, qui n’a pas réellement intérêt à se mettre sous le patronage de la NBA.