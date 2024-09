Caitlin Clark remet le Fever dans le positif

Voici peut-être le meilleur symbole de l’effet Caitlin Clark. Avec ses 28 points et 12 passes, la rookie du Fever a confirmé son très bon match face à Chicago (31 points, 12 passes) en dominant Dallas.

Cette victoire (100-93) est la 17e de la saison d’Indiana. Et comme l’équipe a 16 défaites, alors pour la première fois de la saison, Caitlin Clark et ses coéquipières affichent plus de succès que de revers.

C’est la première fois depuis cinq ans pour Indiana ! Le Elias Sports Bureau précise même que la dernière occurrence de la franchise, c’était il y a 189 matches, et c’est un record WNBA. Il faut dire que le Fever n’a pas terminé une saison régulière avec au moins 50% de victoires depuis 2017…

La fin de huit ans sans playoffs ?

Pourtant, en face, à Dallas, Arike Ogunbowale, MVP du All-Star Game, a inscrit 34 points et 9 paniers primés ! Mais Caitlin Clark et le Fever sont en forme depuis la reprise, après la coupure des Jeux olympiques, avec six victoires en sept matches.

Et Indiana va pouvoir finir encore plus fort la saison puisque les six derniers matches seront joués à domicile, et ainsi enfin décrocher un ticket pour les playoffs, attendu par la franchise depuis 2016.

