Avec un record en poche, Caitlin Clark prend encore le meilleur sur Angel Reese

Devant Shaquille O’Neal et Sue Bird ou encore Megan Rapinoe, dans une Wintrust Arena pleine de 9 445 personnes, Caitlin Clark a encore brillé. Le joueuse du Fever d’Indiana a compilé 31 points (record en carrière) et 12 passes dans son dernier duel de la saison face à Angel Reese.

Cette dernière et le Chicago Sky avaient très bien commencé la partie, mais Indiana va trouver des espaces et de l’adresse à 3-pts pour renverser rapidement la tendance. Ensuite, Caitlin Clark et ses coéquipiers ont déroulé.

« Si on enlève les six premières minutes, je trouve qu’on a été très bonnes. On a bien défendu. Je suis fière de ce groupe », livre la rookie phénomène, après cette victoire 100-81.

Le Fever à l’équilibre

Angel Reese (10 points et 11 rebonds) a encore réalisé un double-double et battu le record de rebonds pour une rookie, avec 399 prises. Mais cette défaite et la performance de son adversaire offrent sur un plateau le trophée de rookie de l’année à Caitlin Clark. Car Indiana a remporté trois matches sur quatre face à Chicago et le Fever affiche un bilan équilibré (16 victoires pour 16 défaites), avec une probable place en playoffs, quand le Sky est dans le dur (11-20).

« Cette victoire est importante pour nous. Elle compte quasiment double quand on se bat pour les playoffs », conclut Clark.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.