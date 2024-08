Soir après soir, Caitlin Clark attire encore les foules

La première fois, cela peut être de la curiosité, mais quand ça arrive plusieurs fois, c’est du talent ! Caitlin Clark a encore fait déplacer les foules en WNBA lors de la rencontre entre le Atlanta Dream et l’Indiana Fever. En effet, 17 608 personnes sont venues à la State Farm Arena lundi soir, pour assister à ce match.

« J’ai l’impression d’être une gamine qui joue au basket et qui s’amuse beaucoup. Pour moi, venir dans ces salles, ces environnements, c’est dingue. Vraiment », a-t-elle commenté.

C’est le nouveau record pour la franchise d’Atlanta alors que l’ancien datait du 24 juin lors d’un match contre… Caitlin Clark et le Fever ! C’est donc la cinquième fois de la saison que la rookie et son équipe, en déplacement, permettent de battre un record local. Avant, il y eut des records à Minnesota, Las Vegas, Seattle et Atlanta donc.

« Je ne m’attends pas à de tels publics. Peut-être qu’on s’y habitue un peu, mais pour moi, c’est toujours une surprise », poursuit la joueuse du Fever. « C’est vraiment très cool, surtout pour une jeune fille qui a grandi en venant voir les matches. Jeune, si j’avais vu de tels publics, j’aurais été aux anges. »

L’engouement autour de Caitlin Clark est énorme depuis le début de saison. Elle attire les foules dans les salles, les spectateurs à la télévision, bat des records et la WNBA le sait, en donnant le prochain All-Star Game à Indiana. « Je suis très heureuse de voir l’impact que j’ai, que mes coéquipières ont pu avoir, que les joueuses de basket de tout le pays ont pu avoir », conclut-elle.