Michael Porter Jr. n’en veut plus aux Clippers

Invité par son ancien coéquipier Austin Rivers sur le podcast de « The Ringer », Michael Porter Jr est revenu sur sa Draft en 2018 et son entrée en matière délicate en NBA.

Alors qu’il figurait parmi les meilleurs joueurs du pays, MVP du McDonald’s All-American Game en 2017, co-meilleur scoreur du Hoop Summit la même année, le shooteur des Nuggets a vu sa cote dégringoler avant d’intégrer la NBA, la faute à une grave blessure au dos qui l’a privé de jouer pendant près de deux ans.

D’abord projeté dans le Top 10 de sa Draft, MPJ a finalement été choisi en 14e position en 2018 par les Nuggets. Lui se voyait déjà aux Clippers, qui possédaient les 12e et 13e choix.

Steve Ballmer avait flashé sur lui

Finalement, il n’en a rien été, et l’ailier avait gardé une certaine rancœur envers la franchise de Steve Ballmer. À l’arrivée, Shai Gilgeous-Alexander, choisi en 12e position, a vite plié bagage. Le 13e choix des Clippers s’était ensuite porté sur Jerome Robinson, nouvelle recrue… de Saint-Quentin cette saison.

« C’étairnt leurs docteurs qui avaient écrit sur le rapport de mon évaluation. Ils disaient que je pourrais ne jamais rejouer, et je pense que c’est pour ça qu’ils ne m’ont pas pris. Steve Ballmer étant originaire de Seattle, il m’avait vu jouer sous les ordres de Brandon Roy (au lycée), et il me voulait vraiment aux 12-13e choix », a-t-il confié. « Finalement ils ont pris Shai Gilgeous-Alexander et Jerome Robinson. Au final, les Nuggets m’ont pris à la 14e place, et pour être honnête, quand tu regardes en arrière aujourd’hui…. »

Le destin a en effet tourné en sa faveur comme le lui a rappelé Austin Rivers, puisque MPJ est aujourd’hui un champion NBA, avec le plus gros contrat possible.

« C’était une mauvaise décision, et ça a été le cas pour plusieurs équipes. Quand on voit où tu en es aujourd’hui en tant que joueur, champion NBA, au niveau de shooteur qui est le tien… Imagine si les Clippers avaient gardé Shai, toi et tous les jeunes joueurs qu’ils avaient, c’est juste fou. C’est toujours très dur de faire des prédictions. Mais je dis toujours la même chose, le gars était un top joueur un an auparavant, ça vaut probablement le coup de voir s’il parvient à retrouver son niveau ».

Un destin de champion

Aujourd’hui, Michael Porter Jr porte un autre regard sur ce coup de pouce du destin, et ne nourrit plus aucune rancœur envers les franchises qui l’ont zappé lors de la Draft.

Il y a aussi eu le cas Ben Simmons, qui souffre d’un problème nerveux au dos depuis des années. Une mésaventure qui a aidé le shooteur des Nuggets à réaliser la chance qu’il avait déjà de pouvoir jouer à nouveau.

« Je n’en veux pas aux docteurs, je n’en veux pas aux équipes. Même quand je regarde en arrière, pour moi, c’est une chance. Qui sait si j’aurais été champion ? », a ajouté Michael Porter Jr.

Et Austin Rivers d’abonder dans son sens : « Tu as fini au bon endroit (…). Tu aurais pu être un 4e ou 5e choix de Draft et terminer dans une situation horrible. Là, tu finis à jouer avec Nikola Jokic, le plus grand joueur de notre époque, qui est un grand passeur pour toi le shooteur. Tu as Aaron Gordon, qui est parfaitement complémentaire avec toi, Jamal Murray… Vous avez un super cinq majeur qui se complète bien. Et bien sûr, tu as déjà une bague ».

