Shabazz Napier poursuit son tour d’Europe, direction le Bayern Munich

Voilà déjà quatre ans que Shabazz Napier a quitté la NBA, à l’issue d’une saison 2019/20 mouvementée, entre le Covid et son trade de Minnesota à Washington lors de la trade deadline.

Trop irrégulier dans la ligue la plus prestigieuse du monde, le meneur s’était alors rabattu sur le continent européen, intégrant le Zenit Saint-Petersbourg à l’été 2021, pour une première expérience loin des USA stoppée par le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine huit mois plus tard.

Ce sont ses passages à l’Olimpia Milan, notamment ses deux titres de champion d’Italie sous les ordres d’Ettore Messina, et ses quelques mois à l’Etoile Rouge de Belgrade au début de la saison 2022/23 qui ont fait de lui un meneur référencé en Europe, avec ses 12 points et plus de 3 passes décisives en moyenne sur ses 40 matchs disputés en Euroleague. De quoi inciter deux autres pensionnaires de la plus grande ligue européenne à tenter de l’attirer.

Une annonce de ses agents… retirée

Le Virtus Bologne de Marco Belinelli et Isaïa Cordinier était sur le coup, comme le Bayern Munich. Ce serait le club allemand qui aurait été le plus persuasif. L’agence de Shabazz Napier a en effet annoncé hier son transfert vers la Bavière à travers un post retiré depuis, sans doute pour une question de timing avec son nouveau club.

L’annonce officielle ne devrait plus tarder. Au Bayern Munich, Shabazz Napier partagerait la mène avec un autre ancien joueur NBA parti tenter sa chance en Europe, le shooteur Carsen Edwards, passé par Boston et Detroit, qui officiait en tant que titulaire la saison passée et qui vient de prolonger son contrat. Un autre meneur complète la rotation en la personne de Yam Madar, lui aussi drafté par les Celtics, qui arrive pour sa part de Fenerbahçe.