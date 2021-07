Shabazz Napier à la relance en Russie

Après sept saisons mitigées en NBA, dont une dernière à attendre un coup de fil, Shabazz Napier (1m83, 30 ans) a décidé de franchir l’Atlantique pour se relancer en Russie, au Zenit St Pétersbourg, où il a signé pour un an. Il évoluera en Euroleague et en VTB League.

Plutôt convaincant lors de sa dernière pige en NBA, chez les Wizards, à 12 points et 4 passes de moyenne, Napier n’a pourtant pas trouvé preneur lors de la dernière intersaison, très courte pour ne rien arranger. L’arrivée de Russell Westbrook dans la capitale fédérale lui aura été fatale…

Meneur de petite taille qui a brillé au niveau universitaire, avec deux titres de champion à UConn et un titre de MOP pour lui en 2014, Napier est un sacré manieur de ballon et un meneur d’hommes qui devrait se plaire dans le style de jeu européen.

« Shabazz Napier est une excellente acquisition pour notre club, et je suis très heureux qu’il ait choisi Zenit pour faire ses premier pas en Europe », a réagi le coach, Xavi Pascual, sur le site du club. « Shabazz est le genre de joueur qui dirige l’équipe en attaque et est très doué pour prendre des décisions importantes. Il est très doué pour développer une attaque rapide, avec une excellente maîtrise du ballon et un jeu offensif très polyvalent. »

Avec 7 points, 2 passes et 2 rebonds de moyenne sur sa carrière NBA, Napier arrive avec une solide réputation sur le Vieux-Continent. Sélectionné avec le Porto-Rico, aux côtés de JJ Barea, Napier a déjà eu un avant-goût du jeu FIBA.

Ses highlights les plus récents avec Porto Rico

Ses derniers highlights en NBA