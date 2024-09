Direction le Japon pour Damien Inglis

Un nouveau défi à venir pour Damien Inglis, puisque l’on apprend qu’il s’envole pour le Japon, où un contrat l’attend du côté de Yokohama, au sein de l’équipe des B-Corsairs.

« Je tiens à remercier la direction et le staff des Yokohama B-Corsairs de m’avoir donné l’opportunité de faire partie de leur famille » a-t-il réagi sur Instagram. « J’ai entendu beaucoup de bonnes choses sur le Japon, ses habitants et sa culture. Je suis super excité à l’idée de venir y jouer. Je ferai de mon mieux pour que nous vivions une excellente saison et j’ai hâte de jouer devant les fans à Yokohama. »

À 29 ans, Damien Inglis va découvrir le cinquième pays de sa carrière de basketteur après la France, les États-Unis, l’Italie et enfin l’Espagne. La saison dernière, il évoluait à Valence et il affichait notamment 8.2 points et 4.7 rebonds de moyenne en Euroligue (à 51% au shoot).

Au Japon, l’ailier-fort français retrouvera accessoirement un entraîneur qu’il connaît bien, en la personne de Lassi Tuovi, avec lequel il a déjà travaillé par le passé à Strasbourg.

Crédit photo : FFBB