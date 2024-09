Nikola Vucevic se verrait bien, un jour, à l’Etoile Rouge de Belgrade

Pour que ses enfants puissent le voir jouer en NBA, Nikola Vucevic envisage de jouer quatre saisons de plus. « Je ne crois pas que je jouerai encore 13 ans, mais j’ai encore deux ans avec Chicago et j’aimerais en jouer deux ans de plus après ça », avait-il expliqué. « Je pense que je peux jouer à un niveau élevé jusque là, et ensuite je verrai. J’aime le jeu, et mes fils deviennent une plus grande motivation. Ils sont un peu plus âgés maintenant et conscients de ce que je fais. Ils viennent aux entraînements et aux matchs… J’aimerais qu’ils se souviennent que j’ai joué au basket à un haut niveau ».

Dans quatre ans, le pivot des Bulls aura 37 ans, et il pourrait revenir en Europe. Il n’y a joué qu’une saison, pendant le lock-out, mais il connaît déjà le maillot qu’il souhaiterait porter.

Vucevic attend de meilleurs résultats en Euroleague

« Pour l’instant, je ne pense pas à un retour en Europe. Si cela devait arriver, l’Etoile Rouge de Belgrade serait mon équipe préférée, mais il faudrait que beaucoup de choses se mettent en place » prévient-il. « Je suis un grand fan de l’Etoile Rouge. Je suis à la fois l’Etoile Rouge et le Partizan, et je regarde beaucoup d’Euroleague. L’Etoile Rouge a réalisé une excellente saison et ils ont réussi à remporter tous les trophées. Leurs performances en Euroleague n’ont pas été à la hauteur des attentes, mais ce n’est pas grave. »

A l’écouter, il connaît mieux le « mercato » de l’Euroleague que celui de la NBA. « Je pense que l’équipe de cette année est meilleure et qu’elle est mieux structurée. En tant que supporter, j’aimerais bien sûr qu’ils remportent à nouveau tous ces trophées et qu’ils obtiennent de meilleurs résultats en Euroleague. Le Partizan a aussi construit une bonne équipe. Ils ont procédé à de nombreux changements depuis qu’ils n’ont pas obtenu les résultats escomptés la saison dernière. Il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Je m’attends à une bonne saison et de leur part, et qu’ils obtiennent de meilleurs résultats en Euroleague, voire qu’ils battent pour une place parmi les huit premiers ».