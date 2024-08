Bruno Caboclo rejoint Patrick Beverley en Israël

Les Warriors n’ont pas donné suite à l’essai de Bruno Caboclo, et le Brésilien a choisi de rejoindre Hapoel Tel Aviv. Présenté par le club comme « la dernière pièce du puzzle », l’ancien 20e choix de la Draft 2014 va y rejoindre Patrick Beverley, mais aussi Ish Wainright.

A 28 ans (seulement), Bruno Caboclo sort de Jeux olympiques plutôt convaincants avec 33 pôints face au Japon, et surtout 30 points face aux Etats-Unis en quart-de-finale. La saison passée, il avait tourné à 9.4 points et 4 rebonds de moyenne en Euroleague avec le Partizan Belgrade, et on se souvient aussi de son passage au CSP Limoges.

Avant de jouer l’Euroleague avec le Partizan, il avait remporté le titre en Allemagne avec Ulm, et terminé dans le meilleur cinq de l’Eurocup en 2023. Une compétition qu’il va donc retrouver avec le club de Tel Aviv.

« Bruno est un joueur très polyvalent qui peut jouer confortablement aux positions 4 et 5, et ce qu’il apporte sur le terrain est exactement ce qui nous manquait jusqu’à présent » a réagi son nouveau coach, George Hynas. « Cette signature est la dernière pièce du puzzle que nous avons construit, et nous sommes heureux que Bruno rejoigne la famille Hapoel. »