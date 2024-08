Bruno Caboclo à l’essai avec les Warriors

Bruno Caboclo n’a toujours pas dit adieu à la NBA. Juste après ses bonnes performances lors du Tournoi de Qualification Olympique, le Brésilien était retourné à Las Vegas, où se déroulait la Summer League afin de s’entrainer et tenter de revenir dans la ligue. Rebelote après les Jeux olympiques, puisque Bruno Caboclo sera avec les Warriors, cette semaine.

« Il s’entraînera avec les Golden State Warriors jusqu’à jeudi dans le but de signer un contrat, et il pense qu’il y parviendra » a déclaré Daniel Hazan, l’agent du joueur. On imagine qu’il s’agira d’un contrat non garanti et donc d’une invitation au camp d’entraînement. A moins que Steve Kerr, qui l’a vu de près à Lille puis Paris, ne pense pas à lui pour remplacer Dario Saric, parti aux Nuggets.

S’il a bon espoir d’effectuer son retour en NBA quatre ans après l’avoir quittée, Bruno Caboclo garde toujours une option de côté. En cas d’essais infructueux, celui qui est passé par les Raptors, les Grizzlies ou encore les Rockets pourrait rejoindre Pat Beverley à l’Hapoël Tel Aviv. « Nous sommes en négociations, nous avançons bien. C’est certainement une option qui mérite d’être gardée », affirme son agent.

Performant en sélection brésilienne

En 2022, Bruno Caboclo avait déjà tenté de revenir en NBA en participant à la Summer League avec le Utah Jazz. Sans finalement convaincre un GM… Mais cet été olympique a permis à quelques joueurs en quête d’une seconde chance de prouver leur valeur aux dirigeants de franchises NBA, à l’image de Guerschon Yabusele qui a rejoint les Sixers.

Certes inconstant (zéro pointé face à la France !), Caboclo s’est, lui aussi, offert une bonne publicité pendant les Jeux olympiques, d’abord en profitant de son avantage de taille face au Japon (33 points à 13/19 aux tirs et 17 rebonds), puis en étant le Brésilien le plus en vue lors de l’élimination en quart face aux Etats-Unis (30 points à 13/20 aux tirs et 6 rebonds).

En Europe, la saison passée, il était devenu un élément important du Partizan Belgrade tournant à 9.4 points et 4 rebonds de moyenne en Euroleague.