Interview Ronnie 2K : « On s’en fiche de froisser les joueurs »

Au royaume de NBA 2K, Ronnie Singh (plus connu sous le nom de Ronnie 2K) est sans conteste l’influenceur-ambassadeur le plus célèbre du milieu. Depuis plusieurs années, il est notamment celui qui a la lourde tâche de concevoir et partager les notes des joueurs, qui n’hésitent jamais à lui écrire ou l’appeler quand ils ne sont pas satisfaits de leurs attributs.

À quelques jours de la sortie de NBA 2K25, la meilleure simulation de basket présente sur le marché, le « visage » de la marque nous partage ses impressions et son excitation par rapport à ce nouvel opus. Opus qui a, comme chaque année, été présenté à une poignée de journalistes et créateurs de contenu lors d’un « Community Day » qui s’est tenu, exceptionnellement, au sein même du mythique Hall of Fame.

« Nous voulons avant tout faire plaisir aux fans »

— Si vous pouviez choisir un seul mot pour parler de NBA 2K25, quel serait-il ?

Peut-être « innovation ». Ou « apprécié des fans ». C’est un mix de tout ça : si vous êtes fan d’un mode de jeu en particulier, [vous allez apprécier] les nouveautés que l’on a intégré et les aspects sur lesquels on a essayé de s’améliorer, en pensant aux fans.

— Quelle est la principale nouveauté de cet opus ?

La nouveauté est partout et d’autres annonces vont encore tomber [d’ici la sortie officielle, prévue le 6 septembre]. C’est difficile de choisir une chose en particulier : il y en aura dans le mode carrière, dans le mode MyTeam et dans le jeu dans sa globalité… La nouveauté est vraiment partout chez nous.

— Quelle critique avez-vous gardé en tête pour améliorer l’expérience de jeu cette année ?

Nous prenons beaucoup en compte les critiques, car nous voulons avant tout faire plaisir aux fans. L’année dernière, nous avons essayé des choses différentes et ça n’a pas trop fonctionné, donc nous avons modifié des choses. Au niveau du « gameplay » par exemple, les fans réclamaient plus de fluidité au niveau du dribble et du shoot. Donc nous prenons leurs commentaires au sérieux, sans doute plus que quiconque, de manière à satisfaire nos fans.

« Si les joueurs veulent une meilleure note, qu’ils soient meilleurs sur le terrain »

— Parlons de la notation. Comment établissez-vous les notes des joueurs ?

Il y a beaucoup de chiffres. Nous nous appuyons sur des formules et évidemment sur les statistiques réelles, ainsi que sur certains aspects plus « immensurables » sur le plan mental. Tout est fait objectivement, mais ce sont avant tout les performances réelles qui déterminent nos notes. Il y a et il y aura toujours des critiques, mais c’est difficile de satisfaire tout le monde, car il y a juste tellement de joueurs incroyables… Mais c’est toujours quelque chose d’assez amusant à concevoir.

— Aujourd’hui, est-ce que vous essayez plutôt d’être le plus juste possible ou plutôt de ne pas vexer les joueurs, qui se plaignent souvent de leurs notes ?

On s’en fiche de froisser les joueurs. Il est vraiment question de leurs performances, donc s’ils veulent une meilleure note, qu’ils soient meilleurs sur le terrain… C’est simple et nous prenons la chose au sérieux.

— Cette année, Victor Wembanyama aura une note générale de 91, un record pour un « sophomore ». Pensez-vous qu’il deviendra un jour le joueur le mieux noté d’un NBA 2K ?

Ça pourrait même se produire beaucoup plus tôt qu’imaginé… Il est juste incroyable. Il n’a aucune limite, c’est une anomalie. S’il continue sur sa lancée, qu’il reste en bonne santé et que les Spurs s’améliorent, [il pourrait vite le devenir]. Dire qu’il n’a que 20 ans et qu’il n’est en NBA que depuis une saison… C’est fou. Une fois qu’il aura encore mieux compris le jeu, ce sera impossible de l’arrêter. Je n’ai jamais vu ça.

« J’ai envie que certains tombent amoureux du basket à travers notre jeu »

— Êtes-vous déjà en train de travailler sur NBA 2K26 alors que NBA 2K25 n’est même pas encore sorti ?

Nos équipes ont toujours un temps d’avance, donc elles y pensent forcément. Un an, c’est plutôt court pour produire un jeu vidéo complet. Pour rester compétitif, innover et s’améliorer, il faut pouvoir anticiper les choses. Mais pour l’instant, on essaie surtout de se concentrer sur 2K25, d’autant que 2K24 reste aussi dans l’équation.

— Vous concernant. Expliquez-nous d’où vient votre notoriété ?

[Il rigole] Mon objectif n’a jamais été de devenir célèbre… Je voulais juste parler de NBA, travailler sur la NBA, comme n’importe quel fan de NBA. Mettre en avant les joueurs plus que les équipes. Mais je ne sais pas d’où tout ça est venu honnêtement. Ce serait intéressant que j’y réfléchisse plus en détail un de ces jours…

— Beaucoup de jeunes jouent à NBA 2K. Quel rôle voulez-vous tenir auprès de cette génération de fans ?

Oh, c’est une excellente question, mais je n’y avais encore jamais réfléchi. [Il prend le temps] Personnellement, je dirais que NBA 2K est une plateforme incroyable pour raconter et pour faire découvrir des histoires. Donc je souhaite surtout ça pour la jeune génération. J’ai envie que certains tombent amoureux du basket à travers notre jeu. Telle est notre principale priorité en tant qu’entreprise : nous voulons servir de source d’inspiration pour les plus jeunes.

Propos recueillis à Springfield