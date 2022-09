Les stars NBA toujours obsédées par leurs notes 2K

La scène se passe il y a quelques années, au mariage de Harrison Barnes. Une quarantaine de joueurs NBA sont présents à une cérémonie perturbée par un sujet de discussion pour le moins inattendu : les notes 2K de ces mêmes joueurs ! Wesley Matthews apprend que sa moyenne est de 83, ce qui l’agace. Il n’arrête pas d’en parler à leur coach de l’époque aux Mavs, Rick Carlisle.

Ce dernier, qui n’est autre que le maître de cérémonie ce jour-là, prend le micro et s’adresse à Ronnie Singh, également présent : « Ronnie, on doit aborder cette question de notation tout de suite. Il faut que tu viennes là. » « Ils en ont parlé au milieu des discours de mariage, ce qui était vraiment inapproprié, et je me suis senti un peu mal pour Brittany (ndlr : la mariée) », se souvient aujourd’hui le directeur marketing de la firme, « inquiet » pour son propre mariage dans quelques semaines en présence de joueurs NBA.

Ce genre d’anecdotes, qu’elles proviennent des réseaux sociaux ou de la vie réelle, Ronnie 2K n’en manque pas. Elles montrent à quel point, année après année, certains joueurs NBA restent obsédés par leurs notes sur NBA 2K, référence des simulations de basket. Dernier exemple marquant en date, la réaction de Kevin Durant (noté à 96) qui se demandait comment il avait pu ne pas obtenir un 99. « C’est devenu risible », a qualifié la star des Nets sans qu’on sache vraiment s’il y avait une part de second degré dans son propos.

Aye @Ronnie2K I’m gonna need an explanation on why I’m not a 99? This has become laughable https://t.co/oySQUtcDP2 — Kevin Durant (@KDTrey5) September 6, 2022

Ronnie 2K rapporte que le joueur des Nets « était assez contrarié par rapport à ça, ce qui était drôle parce qu’on s’envoyait des textos avec KD la veille, littéralement, à propos d’autre chose. Mais au fil des ans, il y en a eu beaucoup. Certains affichent toujours ce genre de réaction. Pendant longtemps, ça a été JR Smith et Dion Waiters. Maintenant, la nouvelle génération, KAT (Karl-Anthony Towns) et PG (Paul George), s’enflamme pour ça. Il y a une multitude de gars, ce qui est vraiment cool. »

Les joueurs se refilent le numéro de Ronnie 2K !

Le responsable 2K se souvient très bien d’un jour de janvier 2015 où Hassan Whiteside, alors pivot du Heat, avait posté un triple-double (14 points, 13 rebonds et 12 contres). Et expliqué avoir réalisé une telle performance dans l’espoir de faire grimper sa note dans le jeu vidéo !

Le lendemain, le Floridien était l’invité d’un talk-show où on lui avait demandé qui l’avait félicité sur les réseaux sociaux suite à son énorme match. « Beyonce l’avait contacté, Rihanna, tous ces grands noms. Ils lui ont demandé quelle était la personne la plus cool à l’avoir fait. Il a dit : ‘Ronnie 2K.’ Les animateurs sont restés muets, genre ‘Qui c’est ?’ » Ronnie Singh considère que c’est à ce moment-là que son aura, associée à celle de ce système de notation, a pris une autre dimension auprès des joueurs.

Ces derniers ne cessent de le solliciter depuis : « Ils n’hésitent pas à partager mon numéro, alors je reçois un texto de temps en temps. Ce sera un nouveau numéro et je n’aurai aucune idée de qui c’est. Puis ils s’enflamment, et je dois faire face. Mais encore une fois, c’est l’une de ces choses qui est formidable pour la marque et qui établit vraiment la place de 2K avec ces athlètes. C’est notre 24e opus, et beaucoup de ces jeunes qui entrent dans la ligue maintenant ont 18 et 19 ans. Ils ont joué à ce jeu toute leur vie. Beaucoup d’entre eux disent que le fait d’être recruté en NBA est le premier critère, mais le second est d’être dans un jeu vidéo, dans 2K pour la première fois et de s’y voir. Je crois que cela représente beaucoup pour eux. »

Les réactions à ces notes ne devraient donc pas s’arrêter de sitôt.