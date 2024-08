Jordan McLaughlin n’attend qu’une chose : retrouver les Wolves

Peu importe le niveau joué, retrouver son ancienne équipe est toujours un moment important de la saison pour un joueur. En NBA, aussi, les joueurs ont hâte de rencontrer leur « ex » et Jordan McLaughlin ne déroge pas à la règle puisqu’il a déjà entouré son premier match face aux Wolves.

Avec sa nouvelle équipe, les Kings, Jordan McLaughlin rencontrera très vite les Wolves, puisque dès la première soirée de saison régulière. Même s’il est parti de son propre chef, cela reste une occasion pour le meneur remplaçant de montrer à son ancienne équipe ce qu’ils ont perdu. « Les gens doivent généralement attendre quelques matchs et ils entourent la date tardivement dans leur calendrier », explique McLaughlin. « C’est le premier match, et ce sera amusant et il y aura beaucoup d’énergie. »

Entre nostalgie et excitation

La saison passée, l’ancien joueur des Wolves n’a pas particulièrement brillé, notamment à cause d’une blessure. Il s’agit même sans doute de sa moins bonne saison en carrière avec 3.5 points, 1.3 rebond et 2 passes décisives en 11 minutes de jeu de moyenne par match.

Au-delà de la volonté de se montrer face à son ancienne équipe et de gagner sa place dans la nouvelle, ce sera surtout l’occasion de revoir des anciens coéquipiers. « On s’enracine partout où l’on reste plus d’un an ou deux. Donc, pour y être resté cinq ans, j’ai beaucoup de connaissances là-bas. Vous savez, je suis impatient de retourner là-bas, » reconnait le meneur, qui a donc aussi coché son premier match à Minnesota. Ce sera le 28 novembre.

Pour McLaughlin, cette rencontre sera l’occasion de conclure un chapitre de sa carrière, lui qui n’a connu que les Wolves en NBA. Il était arrivé comme « two-way contract » dans la franchise en 2019 et n’avait signé un contrat classique qu’en 2021.

« Ce sera un mélange d’émotion », estime-t-il « Je suis excité par découvrir quelque chose de nouveau ici à Sacramento. Mais je suis triste de quitter beaucoup de bonnes relations que j’ai construites au cours des cinq ou six dernières années que j’ai passées au Minnesota. C’était génial. J’ai pu m’établir dans cette ligue. J’ai hâte de passer à autre chose avec les Kings, nous avons de belles choses à faire ici. »

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.