Gabby Williams décisive dans la victoire du Storm

Le Storm n’a pas encore réglé tous ses problèmes du moment, mais les coéquipières de Gabby Williams ont renoué avec la victoire face au Dream (85-81). Sous les yeux de Marine Johannès, Gabby Williams était titulaire et surtout décisive, puisque c’est la meneuse franco-française qui a intercepté une remise en jeu alors qu’il restait 11 secondes à jouer. Le Storm prend un temps-mort, et c’est Jewell Loyd qui va assurer la victoire aux lancers-francs. En face, la légende Tina Charles signe le premier triple-double de l’histoire de la franchise avec 19 points, 17 rebonds et 10 passes !

INTERCEPTED BY GABBY pic.twitter.com/KFNm1mOqsO — Seattle Storm (@seattlestorm) August 29, 2024

« Tout le monde a signé de grandes actions et mis des tirs importants tout au long du match et c’est ce dont nous aurons besoin » a réagi Lloyd, auteur de 28 points avec un beau 5 sur 8 à 3-points. « Ce ne sera pas toujours facile, mais nous avons été capables de faire des « stops » importants qui nous ont permis d’être dans cette position. »

Vendredi, le choc Storm – Liberty !

Titulaire dès son deuxième match, Williams n’a pas encore trouvé la mire avec un 1 sur 6 aux tirs, mais elle a été active avec 5 rebonds, 1 passe et cette interception décisive. Après trois défaites en quatre matches, le Storm a bien réagi. « C’était le jour et la nuit. Un virage à 180 degrés » assure la coache Noelle Quinn. « On en a causé pendant un jour et demi… Le fait d’avoir la bonne attitude et la bonne approche, et je trouve que mes joueuses l’ont eu. »

Sur le plan comptable, le Storm reste 3e du championnat avec 19 victoires pour 11 défaites. Vendredi, ce sera le choc face au Liberty avec, en cas de victoire, la validation du ticket pour les playoffs. Pour le Dream, les playoffs sont encore loin avec 10 victoires pour 20 défaites. Neuvièmes, les coéquipières de Tina Charles sont à une victoire du Chicago Sky, en position de dernier qualifié.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.