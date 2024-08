Sur un court, Carlos Alcaraz veut transmettre le même plaisir que Stephen Curry

Engagé à l’US Open pour tenter de remporter son 3e Grand chelem d’affilée après Roland-Garros et Wimbledon, Carlos Alcaraz a été interrogé sur Stephen Curry, l’un de ses joueurs préférés. Un joueur qu’il a regretté de ne pas voir aux Jeux olympiques.

« Je ne pouvais mais j’aurais adoré voir jouer Team USA… Le calendrier du tennis est tellement tendu, que je n’ai pas trouvé le temps de venir » répond-il à Brad Gilbert, qui le compare à Stephen Curry par son attitude décontractée à l’entraînement.

Mais Alcaraz a déjà eu l’occasion de voir jouer Stephen Curry et c’était avec les Warriors en saison régulière. Au-delà des qualités exceptionnelles du joueur, Alcaraz le prend comme un modèle dans sa philosophie et sa volonté de partager du plaisir avec le public.

« Je l’ai vu en vrai à Miami, et c’était un bonheur ! C’est un privilège de le voir jouer, et j’essaie de faire comme lui sur un terrain de basket. Mais c’est difficile… Mais on a peut-être les mêmes jeux, les mêmes sensations à essayer d’apporter du plaisir dans le sport. »

Deux rencontres inoubliables : Pau Gasol et Jimmy Butler

En mars dernier, après avoir croisé Stephen Curry et Chris Paul, le champion espagnol avait évoqué les deux rencontres les plus marquantes de sa jeune carrière. Deux basketteurs…

« J’ai eu la chance de rencontrer de grands sportifs, mais aussi de grandes célébrités, ce qui, d’une certaine manière, continue de me surprendre. J’ai encore du mal à croire que je fais partie de ces célébrités. Mais j’ai récemment rencontré Pau Gasol, quelqu’un que j’avais vraiment envie de rencontrer », avait expliqué Alcaraz à propos de son compatriote. « Je l’ai rencontré à Las Vegas et c’est vraiment un type incroyable. Tout comme Jimmy Butler aussi. Ces deux-là ont été les rencontres les plus particulières que j’ai eues avec des célébrités. »