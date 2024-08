Hassan Whiteside raconte son essai avec Pat Riley : « J’ai failli m’évanouir avant la fin ! »

Des Kings à la Chine en passant par la D-League ou encore le Liban, Hassan Whiteside a pas mal bourlingué en début de carrière. L’ancien meilleur contreur de la NBA avait fini par poser ses valises au Heat entre 2014, avec le succès qu’on lui connaît, et c’est Pat Riley himself qui s’était occupé de l’essai avec un exercice dont il a le secret.

« Pat Riley est venu personnellement pour m’entrainer. C’était l’entrainement le plus dur de toute ma vie. Littéralement, » se souvient Whiteside. « Il est arrivé en costume, les cheveux plaqués en arrière. C’était à un point où j’ai failli m’évanouir avant la fin de l’entrainement. »

Depuis toujours, Pat Riley a la réputation de se comporter comme un militaire à l’entraînement, mais aussi d’avoir du nez pour trouver les perles rares. Plus d’une fois, le GM du Heat a recruté des joueurs non-draftés qui ont réussi avec Miami, à l’image de Kendrick Nunn, Duncan Robinson ou encore Gabe Vincent.

Un test mental plus que physique

Pour sa part, Whiteside avait bien été choisi en 33e position de la Draft 2010 par les Kings, mais il n’avait joué que 19 rencontres en NBA et il n’avait plus évolué dans la Grande Ligue depuis deux ans avant cet essai. Pat Riley a donc mis au défi Hassan Whiteside afin qu’il lui prouve qu’il mérite d’intégrer le Heat.

« Il n’y avait rien de technique, » précise le pivot dans le podcast d’Udonis Haslem. « C’était juste des dunks sur tous terrains. Il m’a dit : ‘Lèche tes mains et touche le panneau le plus haut possible.’ Je me suis léché la main et j’ai touché le panneau aussi haut que je le pouvais en attrapant toutes sortes de microbes. J’ai dû faire quelque chose comme 120 dunks de suite ! »

Mike Miller qui a évolué au Heat entre 2010 et 2013, et Udonis Haslem, qui animent « The Ogs Podcast », reconnaissent bien là, les méthodes de l’ancien entraineur. « Une chose à propos de coach Riley, il voulait juste voir s’il pouvait te briser », explique Miller. Ce que confirme Haslem, lui qui avait été intimidé par son ancien coach : « Il savait que le talent était là, mais il voulait voir comment tu étais mentalement. »