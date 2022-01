Gabe Vincent, l’énième atout sorti par le Heat

Arrivé à Miami en janvier 2020 par le biais d’un « two-way contract », Gabe Vincent n’a depuis cessé de progresser au sein de la franchise de Pat Riley, réputée pour son travail de développement en interne. Pour sa troisième saison en Floride, le « combo-guard » s’est ainsi installé pour de bon dans la rotation d’Erik Spoelstra.

Avec des moyennes de 8.9 points et 3.2 passes en 23 minutes cette saison, il apporte une réelle plus-value au Heat. Comme d’autres joueurs non-draftés avant lui, qui ont trouvé leur place en Floride.

Actuel meneur titulaire du club, leader autoritaire de la conférence Est, le joueur de 25 ans s’éclate. En l’absence de Kyle Lowry, qui a manqué les six derniers matches pour des raisons personnelles, le Californien de naissance a intégré le cinq majeur et il y brille : 13.6 points et 5 passes en six matches, et cinq victoires du Heat.

Cette nuit, lors du succès de son équipe contre les Clippers, Gabe Vincent a réalisé son meilleur match en tant que titulaire : 23 points à 8/15 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes. Avec notamment un énorme coup de chaud dans le troisième quart-temps, durant lequel il a inscrit six tirs primés.

Here's every 3 Gabe scored in the third quarter because why not pic.twitter.com/9dEvkc96Ou — Miami HEAT (@MiamiHEAT) January 29, 2022

Un arrière devenu meneur à Miami

Arrière par nature, Gabe Vincent a opéré à Miami un changement progressif vers la mène, pour le bien du collectif.

« Il est arrivé chez nous en tant que deuxième arrière, dans un rôle de gâchette » se rappelait son coach. « C’est un joueur qui peut avoir des coups de chaud et qui n’avait pas à se soucier de créer du jeu pour les autres. Je n’avais aucune idée de son niveau défensif à la fac’, son « scouting report » ne suggérait pas qu’il était ce genre de joueur. Mais Eric Glass (assistant coach pour le développement des joueurs) nous avait dit qu’il avait un potentiel de défenseur physique et dur sur l’homme. »

« Spo » se souvient que c’est l’épisode de la « bulle » sanitaire à Orlando, à l’été 2020, qui avait réellement façonné le changement de poste du joueur.

« Plus tard dans l’année, nous sommes allés dans la bulle. On s’est dit : ‘Par rapport aux besoins de notre effectif, voyons si on peut le développer en meneur plutôt qu’en deuxième arrière, profitons de ses talents de défenseur et voyons s’il peut devenir un créateur’. Il était ouvert à l’idée, mais c’était assez contre-nature pour lui. »

« Cela signifie beaucoup pour moi » appréciait le joueur plus tôt dans la semaine. « Dès qu’une opportunité s’offre à vous dans cette ligue, vous devez tout faire pour la saisir. Surtout dans une bonne équipe. […] Dès qu’une occasion se présente, je veux simplement la saisir et aider mon équipe à gagner, de quelque manière que ce soit. »