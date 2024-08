Après avoir dévoilé la Air Jordan 11 « Legend Blue » pour terminer l’année 2024 en beauté, Jordan Brand planche déjà sur son calendrier de sortie pour l’année 2025 qui devrait notamment voir le retour de la mythique Air Jordan 8 « Bugs Bunny ».

Le modèle commercialisé à l’origine en 1993, l’année du troisième titre NBA de Michael Jordan, avait hérité de ce surnom après avoir été été utilisé pour la campagne de promotion du film d’animation « Space Jam », sorti en 1996, dans laquelle le personnage des Looney Tunes Bugs Bunny portait cette paire aux côtés de MJ (et de Marvin le Martien).

La marque au « Jumpman » l’a remise sur le devant de la scène en 2003, 2008, 2013 et va donc la ressortir douze ans plus tard, en 2025. La tige principalement en cuir blanc est accompagnée d’un talon en gris avec des motifs en rouge, noir, blanc nacré et gris, qu’on retrouve également sur la semelle intermédiaire et sous la semelle extérieure. Un « Jumpman » bleu ressort également sur la languette, entouré de fourrure en rouge, gris et blanc.

Aucune info n’a pour l’instant filtré concernant la date de sortie officielle de cette Air Jordan 8 « Bugs Bunny ». Son prix devrait osciller entre 150 et 200 euros.

(Via SneakerNews)