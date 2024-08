C’est désormais une tradition chez Jordan Brand. Chaque année, la marque au Jumpman boucle l’année civile en beauté avec la sortie d’une Air Jordan 11 sous un nouveau coloris, comme ce fut le cas pour la AJ 11 « Cool Grey » en 2021 ou ensuite la AJ 11 « Cherry ».

Cette année, ce sera un coloris « Legend Blue » qui s’apprête à marquer l’histoire du mois de décembre 2024. Ne cherchez pas d’extravagance pour ce modèle historique sorti initialement en 1995, qui opte ici pour une version aussi classique que classe.

Un clin d’oeil à North Carolina

La tige se compose d’une partie supérieure en mesh blanc. La base en cuir verni qui sert habituellement de contraste ressort également en blanc. Les touches de couleur sont donc à retrouver sur le logo « Jumpman » présent au niveau de la cheville dans un bleu proche de l’historique « UNC ». On retrouve le même bleu sur l’étiquette au milieu de la languette et sur la semelle extérieure translucide. Le col et une partie de la semelle extérieure complète l’ensemble avec du noir.

Reste maintenant à patienter jusqu’à décembre, le 14 plus précisément, pour la sortie annoncée de cette Air Jordan 11 « Legend Blue », attendue à un prix avoisinant les 230 dollars.

(Via SneakerNews)