A Seattle, la légende Sue Bird a désormais une rue à son nom

Les supporters pouvaient déjà admirer son maillot accroché au plafond de la Climate Pledge Arena de Seattle, et ils pourront dorénavant emprunter le Sue Bird Court en se rendant aux matchs du Storm. En effet, la ville de Seattle a inauguré lundi, une rue en hommage à la joueuse du Storm.

Sue Bird a passé toute sa carrière dans la franchise de Seattle entre 2002 et 2022 et possède un palmarès quasi unique avec quatre titres de championne WNBA, 13 sélections All-Star, 8 sélections All-WNBA et bien plus encore.

Ce qui était auparavant la fin de la « 2nd Avenue North », devient donc la « Sue Bird Court » et elle croisera une autre légende du basket à Seattle, le « Lenny Wilkens Way ».

Une célébration encore rare pour les femmes dans le sport

« Pour une femme dans le sport, ce n’est pas courant », estime Bird. « On commence à le voir davantage comme la statue de A’ja Wilson, on commence à voir ces choses célébrées. Je ne savais pas que c’était possible. C’est en fait ce qui rend cela encore plus unique. Il se peut qu’une jeune fille voie un panneau de signalisation, une affiche, ou n’importe quelle autre œuvre d’art, et qu’elle en rêve. »

Un an après son retrait de maillot qui avait duré près de trois heures, cette cérémonie était l’occasion de prendre du recul sur son immense carrière ainsi que sur celle de sa fiancée, Megan Rapinoe, la joueuse de football dont le maillot a été retiré par le Seattle Reign FC, ce dimanche.

« Quand vous êtes dans votre carrière, quand vous essayez de gagner, de faire et d’accomplir quelque chose, vous pouvez perdre votre attention là-dessus », reconnait l’ancienne joueuse du Storm. « Vous êtes tellement concentrés, puis lorsque vous prenez du recul, que vous prenez un moment ou que vous avez un week-end comme celui-ci où vous êtes célébrés, c’est vraiment spécial de le partager avec la ville, mais aussi pour Megan et moi de le partager ensemble. »