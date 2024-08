Puma présente officiellement la MB.04 !

La collaboration entre Puma et LaMelo Ball a tout d’une success story. Lancée en 2021, la ligne signature du meneur des Hornets a rapidement trouvé son public. Même si le petit frère de Lonzo Ball évolue dans un petit marché, et qu’il n’a pas encore réussi à qualifier son équipe pour les playoffs, notamment en raison de blessures récurrentes, la mayonnaise a pris et la collection n’a cessé de prendre de l’ampleur.

La MB.03 a été l’une des meilleures paires distribuées sur le marché la saison dernière sur le plan de la performance, tout en poursuivant sa ligne directrice en terme de style avec des modèles toujours plus « flashy » et originaux. Hier, ce fut au tour de la MB.04 d’être officiellement présentée par Puma, un modèle sur lequel on retrouve le même ADN que sur les chaussures précédentes, avec toujours plus de motifs et de détails pour habiller la tige en mesh, entre les habituels logos et ornements présents sur la languette notamment comme le Phoenix, le « 1 of 1 », et de nouvelles inscriptions pour accompagner notamment le « RARE » ici présent à la base des lacets.

Le plein de clins d’oeil

On peut ainsi décrypter un « MELO » sur la semelle, un « Love » sur l’empeigne, juste au-dessus de deux bandes « PWR Tape » agissant sur le maintien, ou encore « 1 of One ». Une particularité supplémentaire cette année : chaque chaussure a ses propres codes.

« Les détails et « easter eggs » (pour « détails cachés ») disséminés dans le design sont les particularités phares de cette chaussure, celles que je préfère. C’était un grand défi de créer deux chaussures gauche et droite asymétriques et donc différentes tout en restant cohérentes », a explique Jeremy Salle, responsable du design pour PUMA Hoops. « L’inspiration était basée sur l’idée de « Be Melo » (= « Sois Melo »). Les enfants adorent Melo et beaucoup d’entre eux veulent lui ressembler. Il s’agit essentiellement d’une idée de symbiose. L’enfant enfile la chaussure et il est enveloppé par tous les attributs de Melo, ses raretés et son caractère unique ».

Sur le plan technique, la MB.04 bénéficie d’une technologie d’impression 4D, dans le but d’améliorer la durabilité et la respirabilité de la chaussure. La semelle est toujours en EVA moulée apportant le confort et la réactivité que l’on connaît.

La MB.04 sortira officiellement le 12 septembre prochain au prix de 130 euros (110 euros en taille junior), sans doute sous ce premier coloris bleu ciel et blanc. Pour accompagner cet événement, Puma va également sortir un nouveau coloris du modèle lifetyle « LaFrancé 1of1 », qui sera vendu à 120 euros, avec le même coloris principalement bleu, ainsi qu’une gamme de vêtements, tous disponibles chez Basket4Ballers.