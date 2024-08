Les larmes de la légende Maya Moore

Elle portait le numéro 23, comme Michael Jordan, et depuis cette nuit, son maillot est au plafond du Target Center, la salle de Minneapolis. En larmes, Maya Moore était accompagnée de ses anciennes coéquipières Rebekkah Brunson, Lindsay Whalen, Sylvia Fowles et Seimone Augustus pour cette cérémonie emplie d’émotions, quelques minutes après la victoire du Lynx sur le Fever de Caitlin Clark. Un succès synonyme de playoffs devant plus de 19 000 spectateurs !

« Je ne veux pas que cette soirée se termine… Ma vie est un exemple de ce à quoi ressemble l’amour d’une petite fille », a-t-elle confié au micro. « Il est impossible de regarder cette cérémonie sans amour. Tant de personnes ont joué un rôle dans ma vie pour me montrer ce qu’est la vie. C’est ce que j’ai essayé d’apporter chaque jour : la vie et la joie. Parce que j’ai reçu de la vie et de la joie. »

Quadruple championne WNBA, mais aussi double championne NCAA et championne olympique, Moore a reçu un coffret personnalisé de Jordan Brand, comprenant une superbe veste et plusieurs paires de chaussures en or. L’ancienne vedette du Lynx était la première joueuse à signer avec la marque de Michael Jordan. Un clip vidéo a également été diffusé au cours de la cérémonie pour illustrer les huit saisons passées Minneapolis.

Un destin unique

Retraitée depuis l’année dernière, même si elle n’a plus joué en WNBA depuis 2018, Moore avait marqué les esprits en utilisant sa notoriété pour un combat qui lui tient à cœur : faire libérer Jonathan Irons, accusé et condamné à tort de vol et d’agression avec au moins 42 ans de prison à purger. Après des mois et des mois de travail et d’investissement, ce dernier fut finalement libéré le 1er juillet 2020, après 22 années passées sous les barreaux, et la belle histoire s’est conclue avec leur mariage !

« Le chemin que j’ai parcouru n’était pas prévu, mais c’était exactement le chemin que j’étais censée parcourir », a-t-elle déclaré. « Vu la tournure qu’avait pris ma vie et la quantité d’efforts et de présence qu’elle exigeait, au fur et à mesure que les années passaient, il ne semblait pas possible que je puisse revenir en arrière. Mais je voulais rester dans le moment présent et garder une porte ouverte jusqu’à ce que je sois vraiment sûre de prendre ma retraite. »