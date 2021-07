Un documentaire consacré au combat de Maya Moore

C’est une histoire dont les Américains raffolent, digne d’une série ou d’un film. En 2019, Maya Moore, star en WNBA avec un palmarès long comme le bras (quadruple championne, MVP de la saison régulière et des Finals, meilleure marqueuse, deux médailles d’or olympiques…), décide à 30 ans de mettre sa carrière entre parenthèses.

Voulant consacrer plus de temps à sa famille et à la religion, elle souhaitait aussi utiliser sa notoriété pour faire libérer Jonathan Irons, accusé et condamné à tort de vol et d’agression avec au moins 42 ans de prison à purger. Après des mois et des mois de travail et d’investissement, ce dernier fut finalement libéré le 1er juillet 2020, après 22 années passées sous les barreaux.

Ce récit était déjà suffisant pour en faire une jolie histoire à raconter, mais ça ne s’arrête pas là puisque Maya Moore et Jonathan Irons ont dans la foulée annoncé, en septembre 2020, qu’ils étaient mariés.

C’est donc tout ce combat et cette rencontre qui seront racontés dans un documentaire « 30 for 30 » d’ESPN diffusé ce jeudi, intitulé « Breakaway ». « Ce n’est pas du salace, ni du sensationnel, c’est une histoire humaine », a commenté le réalisateur Rudy Valdez pour Yahoo! Sports.

D’ailleurs, pour avoir interrompu sa brillante carrière et aidé un prisonnier à obtenir justice et recouvrer sa liberté, l’ancienne joueuse des Minnesota Lynx a été récompensée du « Arthur Ashe Courage Award » lors de la cérémonie des ESPYS Awards, comme Muhammad Ali en 1997 ou Bill Russell en 2019.