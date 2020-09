Maya Moore épouse l’homme qu’elle a réussi à faire sortir de prison

C’est une histoire digne d’un film. En juillet dernier, après avoir mis sa brillante carrière entre parenthèses et livré des mois de combat, Maya Moore réussissait son pari : faire libérer Jonathan Irons.

Cet homme de 40 ans avait été condamné, sans preuve, pour un vol et une agression à main armée qui s’étaient déroulés dans la banlieue de Saint Louis. Il était en prison depuis 1998.

En 2007, la future star de la WNBA avait rencontré Jonathan Irons et une amitié s’était nouée. Ensuite, grâce à sa notoriété, elle avait engagé un avocat de renom, qui allait réussir à détruire le dossier et les charges. Pour aboutir à sa sortie définitive le 1er juillet. Bien évidemment il était attendu par Maya Moore, qui avait filmé la scène.

Un peu plus de deux mois après, pendant l’émission Good Morning America, les deux amis ont annoncé qu’ils étaient désormais mariés.

« Je voulais l’épouser », a expliqué Jonathan Irons. « Mais dans le même temps, je voulais la protéger car une relation avec un homme en prison, c’est très difficile et douloureux. Je ne voulais pas qu’elle se sente bloquée et je voulais lui laisser la possibilité, à tout moment, de partir et de trouver quelqu’un d’autre. Quand je suis sorti, on était dans la chambre d’hôtel avec quelques amis dans la pièce. Elle s’est petit à petit vidée et nous étions très fatigués, mais en même temps très enthousiastes. Il n’y avait plus qu’elle et moi dans la chambre et je me suis mis à genoux, je l’ai regardée, et elle a compris. J’ai posé ma question et elle a dit oui. »