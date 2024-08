PJ Tucker a un petit faible pour les Rockets version 2018

Avec ses 39 ans et même si son avenir aux Clippers est encore flou, PJ Tucker ne veut pas encore entendre parler de retraite. Néanmoins, à son âge, il est plus proche de la fin que du début et l’intérieur peut faire un premier bilan sur sa carrière.

Même s’il s’est installé tard en NBA, à 27 ans, après une saison rookie écourtée six ans auparavant, il commence à avoir un joli CV avec 883 matches de saison régulière et 104 de playoffs, dans sept équipes. Parmi cet ensemble de souvenirs, une équipe sort-elle du lot ?

« Je dirais ma première année avec Houston. C’est ma saison préférée. Et mon équipe préférée », répond PJ Tucker. « Avec tous les gars dans cette équipe, on s’entendait tellement bien. Je n’ai jamais été dans une formation où toute l’équipe traînait autant ensemble. Durant nos moments libres, on était ensemble. On était une bande gars qui étaient amis. C’était parfait et c’était super plaisant. Donc oui, je vais dire les Rockets de 2017/2018. C’était une équipe unique. »

Avec 65 victoires, Houston avait signé le meilleur bilan de la saison régulière et James Harden avait été élu MVP. En playoffs, les Rockets étaient proches des Finals, avec une défaite dans le Game 7 de la finale de conférence Ouest (ils avaient mené 3-2 dans cette série avant la blessure de Chris Paul…), à domicile, face aux Warriors. Un match mémorable avec le 7/44 à 3-pts des hommes de Mike D’Antoni, dont une série historique de 27 shoots primés ratés !

Un titre qui ne coupe pas l’appétit

Houston ne sera plus jamais aussi proche du Graal et PJ Tucker rejoindra les Bucks dans le courant de la saison 2020/21. Et là, ils remportent le titre face aux Suns.

« C’était tout pour moi. On a eu tellement de moments, au moins deux, où on pensait pouvoir gagner le titre avec Houston », se souvient-il. « Avoir cette opportunité à Milwaukee juste après et réussir, c’était surréaliste. C’était tellement fun d’avoir couru après pendant un long moment et d’enfin gravir cet Everest. »

Mais depuis, une deuxième bague se fait attendre. « C’est une finalité de gagner le titre et le plus dur, c’est que, quand c’est fait, c’est encore pire car on le veut le revivre encore et encore, chaque saison. Par conséquent, c’est ce qu’on s’efforce de faire », conclut-il.

P.J. Tucker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2006-07 TOR 17 5 50.0 0.0 57.1 0.7 0.7 1.4 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 1.8 2012-13 PHX 79 24 47.3 31.4 74.4 1.7 2.8 4.4 1.4 1.8 0.8 0.9 0.2 6.4 2013-14 PHX 81 31 43.1 38.7 77.6 2.0 4.5 6.5 1.7 2.5 1.4 1.3 0.3 9.4 2014-15 PHX 78 31 43.8 34.5 72.7 1.5 5.0 6.4 1.6 2.3 1.4 1.2 0.3 9.1 2015-16 PHX 82 31 41.1 33.0 74.6 2.0 4.2 6.2 2.2 2.5 1.3 1.4 0.2 8.0 2016-17 * All Teams 81 28 41.3 35.7 77.4 1.4 4.4 5.8 1.2 2.4 1.4 0.8 0.2 6.7 2016-17 * PHX 57 29 41.5 33.8 79.2 1.7 4.4 6.0 1.3 2.5 1.5 0.9 0.3 7.0 2016-17 * TOR 24 25 40.6 40.0 68.8 1.0 4.4 5.4 1.1 2.2 1.3 0.6 0.2 5.8 2017-18 HOU 82 28 39.0 37.1 71.7 1.1 4.4 5.6 0.9 2.5 1.0 0.9 0.3 6.1 2018-19 HOU 82 34 39.6 37.7 69.5 1.5 4.4 5.8 1.2 3.1 1.6 0.8 0.5 7.3 2019-20 HOU 72 34 41.5 35.8 81.3 1.6 5.1 6.6 1.6 3.2 1.1 1.0 0.5 6.9 2020-21 * All Teams 52 26 37.3 33.6 75.0 1.0 2.9 3.9 1.2 2.4 0.8 0.8 0.4 3.7 2020-21 * HOU 32 30 36.6 31.4 78.3 1.0 3.6 4.6 1.4 2.8 0.9 1.0 0.6 4.4 2020-21 * MIL 20 20 39.1 39.4 60.0 0.9 1.9 2.8 0.8 1.7 0.5 0.4 0.1 2.6 2021-22 MIA 71 28 48.4 41.5 73.8 1.4 4.0 5.5 2.1 2.3 0.8 0.9 0.2 7.6 2022-23 PHL 75 26 42.7 39.3 82.6 1.3 2.7 3.9 0.8 2.4 0.5 0.6 0.2 3.6 2023-24 * All Teams 31 16 36.0 37.1 100.0 0.9 1.8 2.7 0.5 1.7 0.5 0.3 0.2 1.7 2023-24 * LAC 28 15 35.6 36.7 100.0 1.0 1.6 2.5 0.6 1.6 0.5 0.2 0.2 1.6 2023-24 * PHL 3 22 40.0 40.0 0.0 0.3 4.3 4.7 0.0 3.0 1.0 0.7 0.7 2.0 Total 883 28 42.5 36.6 75.0 1.5 3.9 5.4 1.4 2.4 1.1 0.9 0.3 6.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.