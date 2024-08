PJ Tucker ne veut pas entendre parler de retraite

Sans surprise, et au grand dam de ses dirigeants, PJ Tucker a activé sa « player option » à 11.5 millions de dollars pour disputer la dernière année de son contrat aux Clippers. Arrivé à Los Angeles en novembre 2023 dans les valises de James Harden, Tucker n’est jamais entré dans les plans de Tyronn Lue, et il avait carrément demandé son transfert au moment de la « trade deadline ».

A 39 ans, peut-il encore rendre des services en NBA, et aux Clippers en particulier ? Le champion NBA 2021 assure qu’il a encore le niveau, et que son corps ne lui a pas envoyé de signaux pour arrêter.

« Je vais laisser mon corps me dire ce qu’il en est », a répondu Tucker sur SiriusXM NBA Radio. « J’ai eu la chance d’être en bonne santé tout au long de ma carrière. Je me sens donc encore assez bien… Une fois que mon corps me le dira, je pense que je me retirerai. Beaucoup de gars avec qui j’ai joué ont pris leur retraite trop tôt et ont essayé de revenir ensuite… Je ne veux pas faire partie de ces joueurs-là, et une fois que j’en aurai terminé et que j’aurai raccroché, ce sera terminé ! »

Avec son petit 1.6 point de moyenne la saison passée pour seulement 16 paniers inscrits, Tucker sait qu’il va encore passer une grosse partie de la saison au bout du banc des Clippers. A moins qu’il ne soit coupé… et qu’il parte avec un gros chèque.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.