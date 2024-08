Un mini camp d’entraînement pour les Pelicans

Comme la saison régulière reprend dans deux mois, les nouvelles autour des training camps commencent à s’accumuler en NBA. Par exemple, d’un côté, Jalen Green a organisé un petit camp d’entraînement pour les joueurs des Rockets, puis de l’autre les Warriors ont annoncé qu’ils iront à Hawaï début octobre. Les Pelicans, eux, prennent un peu d’avance avec un mini camp.

The Athletic nous informe que tous les joueurs – sauf Daniel Theis précise notre confrère – sont attendus en Californie. Une occasion de voir en tenue Zion Williamson, dont la nouvelle silhouette très affinée a récemment fait parler sur les réseaux sociaux.

Et aussi de commencer à construire un nouveau collectif car les Pelicans ont connu un été chargé, avec surtout l’arrivée de Dejounte Murray, qui augmente logiquement les ambitions de la franchise pour l’exercice 2024/25. Ainsi que celles de Daniel Theis et Javonte Green. En revanche, Larry Nance Jr., Dyson Daniels, Jonas Valanciunas et Naji Marshall sont partis.

Sans oublier le dossier Brandon Ingram, dont la prolongation est bloquée, faute d’accord entre les deux camps sur le montant. Par conséquent, l’ailier est clairement susceptible d’être transféré prochainement.