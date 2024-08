Pour la première fois depuis 2007, les Warriors tiendront leur training camp à Hawaï

Chaque année, il n’est pas rare de voir les franchises NBA délocaliser leur training camp. Les Warriors l’ont déjà fait dans le passé, en allant par exemple plusieurs fois à Hawaï. La dernière occurrence, c’était en 2007, dans la foulée de leur folle aventure en playoffs avec leur équipe mythique « We Believe », emmenée par Baron Davis et Don Nelson. Ce même Don Nelson qui y vit depuis sa retraite sportive.

Cette année, Steve Kerr et ses hommes vont renouer avec cet archipel puisque leur training camp sera organisé là-bas, entre le 1er et le 4 octobre, apprend-on. Les champions 2022 s’envoleront après leur « media day » prévu le 30 septembre afin de prendre leurs quartiers à la Brigham Young University-Hawaii.

Après ces quelques jours de camp d’entraînement, Stephen Curry et ses coéquipiers reviendront en Californie pour entamer la présaison. Les Warriors affronteront les Kings deux fois, les 9 et 11 octobre, puis les Pistons le 13 et enfin deux fois les Lakers, les 15 et 18 octobre.

Avant le début des choses sérieuses le 24 octobre, pour un premier match de saison régulière à Portland, puis les retrouvailles tant attendues avec Klay Thompson, désormais à Dallas, le 12 novembre.