Au Sun, on est déçu par le manque de médiatisation du match au TD Garden

Réussite totale puisque jouée à guichets fermés, devant 19 125 personnes, au TD Garden de Boston, la rencontre de WNBA entre le Connecticut Sun et les Los Angeles Sparks a séduit les joueuses. Tout le monde était content. Sauf peut-être DiJonai Carrington…

La joueuse du Sun estime que la franchise de Connecticut souffre « historiquement d’un manque de respect » et que, « parfois, si on veut les choses, on doit les faire nous-mêmes. C’est ce qu’on a fait ». Si bien qu’elle estime que la WNBA n’en a pas fait assez pour mettre en avant ce match historique.

« Je pense qu’on aurait pu faire plus de publicité, de promotion au sommet. Connecticut a annoncé ce match depuis un an ou presque. On avait amplement le temps de faire les choses », regrette-t-elle, alors que quelques heures avant d’être sur le parquet, elle avait tweeté ceci : « Comme on doit faire notre propre promo, on joue ce soir au TD Garden et il y aura plus de 19 000 personnes. »

Car si le public présent était ravi d’assister à un match de WNBA dans une salle NBA, les téléspectateurs des États-Unis n’ont pas tous eu cette chance. Pour regarder ce match, il fallait avoir le WNBA League Pass.

« Ce match aurait dû être diffusé sur le réseaux national. D’après moi, on ne devrait pas payer un abonnement pour voir une rencontre historique », se lamente DiJonai Carrington, qui n’oublie pas pour autant la réussite de cet événement. « Ça n’a pas d’importance de toute façon, le public était là, c’était plein et on a gagné. Donc je pense que mon tweet a fonctionné. »