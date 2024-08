Le frère de Sam Hauser décroche une invitation au camp des Hawks

A l’instar de son grand-frère, Sam, Joey Hauser va tenter de se faire une place en NBA, et il va partir de tout en bas, puisqu’il a décroché une invitation au camp des Hawks. Comme le franchise d’Atlanta possède déjà 15 joueurs sous contrat, l’ancien joueur de Marquette et Michigan State peut espérer au mieux un « two-way contract« , sauf que les Hawks ont déjà bouclé leur quota avec Seth Lundy, Keaton Wallace, et Dominick Barlow. En l’état, le frère de l’ailier des Celtics sera intégré dans l’équipe de G-League des Hawks, les College Park Skyhawks.

Non drafté en 2023, Joey Hauser a passé sa saison rookie avec les Ontario Clippers, tournant à 7.1 points et 3.4 rebonds de moyenne en G-League. Comme son frère, c’est un shooteur, et après ses 42% en carrière en NCAA, il affichait 36% en G-League. Signé par le Jazz en « two-way contract » au début de l’été, il avait finalement été coupé, et on l’avait vu avec les Pelicans à la Summer League de Las Vegas.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.