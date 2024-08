Jaylen Brown : « Maintenant, on a une cible dans le dos »

MVP des Finals et champion NBA, Jaylen Brown ne manquera pas de motivation pour la saison à venir. Il y a d’abord cette revanche vis à vis de la Fédération américaine qui lui a préféré Derrick White au moment de remplacer Kawhi Leonard pour les Jeux olympiques. Et puis, il y a évidemment cette défense du titre. Depuis les Warriors en 2018, aucune équipe n’a réalisé le doublé, et depuis 2019, la NBA a connu six champions différents.

« Maintenant, on a une cible dans le dos » reconnaît-il. « Tout le monde va essayer de s’en prendre à nous. Et je suis du genre à dire : « OK, allonz-y ». Donc on se remet au travail et j’attends avec impatience la prochaine saison. »

Deux mois après la victoire des Celtics, et à six semaines de la reprise de l’entraînement, Brown assure que le titre est digéré, et désormais mis de côté. « Franchement, la saison passée est terminée. On l’a célébrée, et on a passé du bon temps. C’était un été incroyable, et je passe un super été d’ailleurs, mais c’est terminé maintenant, et il est temps de reprendre le travail. »

Un travail qu’il a partagé sur les réseaux sociaux où on le voit, sous l’eau, avec un ballon dans une main et une haltère dans l’autre. Au fond d’un bassin…