Tyus Jones avait une meilleure offre des Knicks…

C’est l’un des plus beaux coups de l’été ! Pour le salaire minimum, les Suns sont parvenus à attirer Tyus Jones, et ainsi mettre la main sur un vrai meneur de jeu pour épauler Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant. Même si Jones ne fait pas partie du Top 10 des meilleurs meneurs de la ligue, c’est un joueur très apprécié, et ses passages aux Grizzlies, aux Wolves et dernièrement aux Wizards ont toujours été concluants.

Ce que nous apprend SNY, c’est que ce même Jones avait pourtant une meilleure offre, et elle provenait des Knicks. Il s’agissait d’un contrat de 10 millions de dollars sur deux ans. Après le transfert d’Immanuel Quickley aux Raptors, les Knicks n’avaient pas recruté de nouveau meneur, et Tom Thibodeau avait choisi de faire confiance à Miles McBride. Ou plutôt de faire jouer un maximum Jalen Brunson, et comme souvent avec Thibodeau, ça s’avère préjudiciable dans la dernière ligne droite.

L’idée était donc de recruter Tyus Jones comme doublure de Brunson, et c’était une doublure de grande qualité. Mais voilà, Jones ne voulait pas être remplaçant, et il a préféré gagner moins, et seulement sur un an, pour être titulaire aux Suns. On apprend aussi que les Wizards étaient aussi prêts à lui proposer un « sign-and-trade », ou de le prolonger avant de l’échanger en cours de saison.

Mais Jones est allé au plus simple : un contrat d’un an au salaire minimum.

Tyus Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 37 16 35.9 30.2 71.8 0.2 1.1 1.3 2.9 0.9 0.8 0.9 0.1 4.2 2016-17 MIN 60 13 41.4 35.6 76.7 0.2 1.0 1.1 2.6 0.8 0.8 0.6 0.1 3.5 2017-18 MIN 82 18 45.7 34.9 87.7 0.2 1.4 1.6 2.8 1.3 1.2 0.7 0.1 5.1 2018-19 MIN 68 23 41.5 31.7 84.1 0.3 1.6 2.0 4.8 1.2 1.2 0.7 0.1 6.9 2019-20 MEM 65 19 45.9 37.9 74.1 0.1 1.5 1.6 4.4 0.7 0.9 0.9 0.1 7.5 2020-21 MEM 70 18 43.1 32.1 91.1 0.3 1.7 2.0 3.7 0.4 0.9 0.7 0.1 6.3 2021-22 MEM 73 21 45.1 39.0 81.8 0.2 2.2 2.4 4.4 0.4 0.9 0.6 0.0 8.7 2022-23 MEM 80 24 43.8 37.1 80.0 0.4 2.2 2.5 5.2 0.4 1.0 0.9 0.1 10.3 2023-24 WAS 66 29 48.9 41.4 80.0 0.3 2.4 2.7 7.4 0.7 1.1 1.0 0.3 12.0 Total 601 20 44.5 36.7 81.3 0.3 1.7 2.0 4.3 0.8 1.0 0.8 0.1 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.