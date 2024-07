Tyus Jones surprend tout le monde en filant aux Suns !

Il était le meilleur meneur de jeu encore disponible, alors même que l’on pensait sa re-signature à Washington déjà actée, mais Tyus Jones a finalement attendu fin juillet pour trouver une nouvelle équipe. En l’occurrence, il s’agit des Suns et ESPN évoque un contrat de seulement un an, au minimum salarial (soit 3.3 millions de dollars) !

Un renfort de poids pour Phoenix à la mène, puisqu’il est l’un des joueurs les plus sûrs de la ligue à son poste depuis plusieurs années maintenant. Il sort, d’ailleurs, du meilleur exercice de sa carrière chez les Wizards : 12.0 points, 7.3 passes, 2.7 rebonds et 1.1 interception de moyenne (à 49% au tir, 41% à 3-points et 80% aux lancers-francs). Avec, à peine, 1.0 perte de balle par match.

Un contrat minimum… mais pour être titulaire chez un candidat au titre

« L’opportunité de jouer pour les Phoenix Suns était la plus logique à plusieurs niveaux pour moi et ma famille – en commençant par la façon dont Mat Ishbia et dirigeants m’ont recruté, jusqu’à la façon dont le coach, Mike Budenholzer, m’a montré comment je pouvais avoir un impact significatif sur une équipe qui a une réelle opportunité de se battre pour un titre NBA, en tant que meneur de jeu titulaire », explique-t-il ainsi.

Face à des offres sans doute limitées, Tyus Jones a ainsi préféré signer pour un an, au minimum, dans l’Arizona, où il sera titulaire dans une équipe ambitieuse, afin de tester à nouveau le marché l’été prochain.

« Mon agent [Kevin Bradbury] m’a guidé, ainsi que ma famille, face à de nombreuses offres, que ce soit comme free agent ou des « sign-and-trade », à divers niveaux financiers, mais l’opportunité des Suns est celle où je peux le mieux maximiser ma valeur pour un retour sur le marché des free agents l’année prochaine ainsi que me donner une chance de faire partie d’une équipe qui, je pense, peut être spéciale, et peut réaliser une saison spéciale. »

L’EFFECTIF 2024/25 DES PHOENIX SUNS

Meneurs : Tyus Jones, Monte Morris

Extérieurs : Bradley Beal, Devin Booker, Kevin Durant, Grayson Allen, Royce O’Neale, Josh Okogie, Nassir Little, Ryan Dunn, Damion Lee, EJ Liddell

Intérieurs : Jusuf Nurkic, Mason Plumlee, Bol Bol

Tyus Jones Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 37 16 35.9 30.2 71.8 0.2 1.1 1.3 2.9 0.9 0.8 0.9 0.1 4.2 2016-17 MIN 60 13 41.4 35.6 76.7 0.2 1.0 1.1 2.6 0.8 0.8 0.6 0.1 3.5 2017-18 MIN 82 18 45.7 34.9 87.7 0.2 1.4 1.6 2.8 1.3 1.2 0.7 0.1 5.1 2018-19 MIN 68 23 41.5 31.7 84.1 0.3 1.6 2.0 4.8 1.2 1.2 0.7 0.1 6.9 2019-20 MEM 65 19 45.9 37.9 74.1 0.1 1.5 1.6 4.4 0.7 0.9 0.9 0.1 7.5 2020-21 MEM 70 18 43.1 32.1 91.1 0.3 1.7 2.0 3.7 0.4 0.9 0.7 0.1 6.3 2021-22 MEM 73 21 45.1 39.0 81.8 0.2 2.2 2.4 4.4 0.4 0.9 0.6 0.0 8.7 2022-23 MEM 80 24 43.8 37.1 80.0 0.4 2.2 2.5 5.2 0.4 1.0 0.9 0.1 10.3 2023-24 WAS 66 29 48.9 41.4 80.0 0.3 2.4 2.7 7.4 0.7 1.1 1.0 0.3 12.0 Total 601 20 44.5 36.7 81.3 0.3 1.7 2.0 4.3 0.8 1.0 0.8 0.1 7.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.