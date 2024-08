La dernière saison avant l’arrivée de Paolo Banchero, le Magic avait seulement gagné 22 matches. Deux ans après, Orlando affiche 47 succès et s’est qualifié pour le premier tour des playoffs, ne chutant qu’à l’issue du Game 7 face aux Cavaliers. Cette évolution positive est encourageante et, dans le même temps, elle ouvre l’appétit de l’intérieur All-Star, qui vise encore plus haut.

« C’était mon travail de les aider à atteindre des sommets que le franchise n’avait plus atteints depuis longtemps », rappelle l’ancien premier choix de la Draft, qui remercie Orlando de lui avoir fait confiance. « On va essayer de franchir un cap la saison prochaine, d’avancer pas à pas. Néanmoins, pas question de s’arrêter. On veut avancer jusqu’à finir par gagner le titre. »

« On va essayer de faire du bruit »

En ce sens, la défaite en playoffs la saison passée va servir d’expérience et d’apprentissage. La franchise floridienne n’avait plus joué une rencontre à ce stade de la compétition depuis 2020, elle doit retrouver cette habitude.

« J’ai découvert à quel point le jeu se ralentit en playoffs. Les deux premiers matches à Cleveland, j’ai perdu beaucoup de ballons. Déjà, entre les premiers matches et le Game 3, j’avais réussi à m’adapter », se souvient-il. « J’ai aussi compris qu’il fallait être en excellente forme, pas seulement physique, mais aussi mentale pour gérer une série de sept matches. C’est agréable de jouer encore et encore contre la même équipe et c’est également un sacré défi. Je vais utiliser cette expérience l’an prochain. »

Il aura aussi un coup de main avec l’arrivée de Kentavious Caldwell-Pope, qui a deux titres en poche (avec les Lakers en 2020, puis les Nuggets en 2023). « L’avoir va beaucoup nous aider. Il a deux titres, a côtoyé certains des meilleurs joueurs de l’histoire. Il va faire une différence », annonce Paolo Banchero.

La dernière touche pour confirmer les progrès de la saison passée ? « On estime ne plus être très loin. On est avec les meilleures équipes de la conférence Est », juge le All-Star. « Lors du dernier exercice, on a commencé en étant dans les trois meilleures équipes de l’Est et tout le monde pensait que c’était de la chance, qu’on ne serait qu’une équipe de play-in. On a fini fort, avec la cinquième place. On n’était pas loin. On doit faire mieux cette saison, je dois être meilleur, tout le monde doit l’être. On va essayer de faire du bruit. On doit être facilement dans le Top 4 et avoir une opportunité de gagner l’Est. »

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 34 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 35 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 Total 152 34 44.2 32.1 73.1 1.1 5.8 6.9 4.6 2.1 0.9 2.9 0.6 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.