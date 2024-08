Malik Beasley veut apporter son expérience aux jeunes Pistons

Habitué à jouer les playoffs depuis trois ans, Malik Beasley va changer d’univers la saison prochaine. En signant à Detroit, le shooteur arrive dans une équipe qui n’a gagné que 14 matches la saison dernière, et même seulement 94 depuis cinq ans…

Pas l’idéal quand on sort d’une saison à Milwaukee, qui a remporté le titre en 2021, reste une place forte de la conférence Est et qui vise les sommets chaque année.

« Je veux que cette saison ait un impact. Et, venant d’une équipe qui a gagné le titre, je veux apporter cette énergie à Detroit », explique-t-il. « Le basket de Detroit me manque, cette énergie. Je veux que ça revienne. »

Un régional de l’étape

Comme sa famille vient de la région, Malik Beasley s’est déjà engagé auprès de la population locale. Il a monté un camp avec des jeunes joueurs à la Hillside Middle School de Northville, à quelques kilomètres de Detroit, cette semaine. « Redonner à la communauté, ça aide toujours et ça me rend heureux », dit-il.

Tout en ayant déjà commencé à travailler pour changer le visage de cette équipe, en compagnie des autres vétérans, comme Tim Hardaway Jr. et Tobias Harris, eux aussi des recrues estivales.

« Je bosse avec quelques gars, avec Hardaway à Miami. Je l’ai croisé plusieurs fois, on travaille dans la même salle », raconte l’ancien de Denver. « Tout le monde est cool et me dit que la dynamique est déjà différente par rapport à la saison dernière. Donc je suis enthousiaste. […] Je parle beaucoup aux gars, je partage mon expérience. J’ai joué avec les meilleurs, dans des équipes où une défaite, c’était la fin du monde, puis dans d’autres où c’était accepté. Il faut garder cet état d’esprit. »

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.6 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.2 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.2 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.2 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.2 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.8 0.7 0.1 11.3 Total 496 23 42.5 38.5 80.0 0.4 2.4 2.8 1.3 1.3 0.6 0.8 0.1 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.