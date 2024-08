Trae Young remercie Stephen Curry pour son soutien

Cela agace certains, qui préféreraient que les superstars se détestent, mais il n’y a pas vraiment de rivalités individuelles dans la nouvelle génération. Au contraire, les plus grands joueurs apprécient de jouer ensemble ou de partager des conseils, plutôt que de se défier. Un nouvel exemple avec Stephen Curry qui n’a pas hésité à prendre son téléphone lorsque Trae Young s’est retrouvé au milieu de rumeurs de transferts.

« Il ne m’appelle pas toujours, mais de temps en temps, il m’appelle », explique le meneur des Hawks au podcast de Paul George. « Je me souviens que la première fois que mon nom est apparu dans les rumeurs de transfert, c’était juste avant un match de play-in. Je crois que c’était il y a deux ans, et il m’a envoyé un texto pour me dire de rester concentré et de garder la tête froide. Il me fait part de son expérience et me donne quelques conseils de temps en temps comme soutien. Il m’a toujours été d’une grande aide. »

Un modèle pour beaucoup de meneurs

Il y a un an, après une victoire des Hawks face aux Warriors, Young avait déjà confié combien Curry se comportait comme un « grand frère » avec lui. « C’est comme mon grand frère depuis que je suis arrivé en NBA et même avant », avait déclaré Young. « Il me donne toujours des conseils et je l’apprécie. Il fait partie de ses joueurs qui ont tracé une voie pour que des gars comme moi arrivent en NBA et prennent la relève. C’est donc un privilège d’avoir un gars comme lui qui me donne des conseils ».