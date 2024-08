Seuls les Pistons ont encore de l’argent à dépenser…

Depuis plusieurs semaines, l’essentiel du recrutement a été fait par les franchises NBA. Si bien que plus personne n’a de liquidités et de place dans sa masse salariale. Personne sauf… les Pistons ! Il y a encore quelques jours, le Jazz aussi avait toujours de l’espace financier, mais il a été bouché par la prolongation de Lauri Markkanen.

Si on observe de près les comptes des Pistons, on observe donc qu’ils possèdent une masse salariale de 130 348 501 dollars. Et comme le « salary cap » est à 140 588 000 de dollars, les dirigeants ont donc encore 10 239 499 dollars dans les poches.

Une somme qui pourrait servir pour signer un 15e joueur, même si, avec ce qu’il reste sur le marché, il semble peu probable que les Pistons mettent 10 millions sur un seul joueur. Néanmoins, un élément comme Isaac Okoro pourrait être une cible intéressante. C’est un ancien joueur de J.B. Bickerstaff à Cleveland, qui vient d’arriver sur le banc de Detroit.

Une dernière information : les équipes doivent absolument avoir dépensé 90% de leur masse salariale avant le premier jour de la saison régulière. Les Pistons seront-ils obligés de signer un joueur d’ici deux mois ? Non, puisque 90% des 140 millions du « salary cap » représentent 126 millions, soit quatre de moins que leur masse actuelle. Ils peuvent donc être patients.